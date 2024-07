Scaloni sorprende al hablar sobre Concacaf, ¿jugará Messi ante Canadá?

Scaloni se mostró satisfecho con el nivel mostrado con su equipo y destacó que si dijo que no disfrutó la victoria contra Ecuador fue por el contexto, porque sufrió con los penales. “Más allá de no haber jugado como queremos, se hizo el partido que teníamos que hacer, no estoy disconforme con el funcionamiento del equipo”, indicó.

Por otra parte, Scaloni señaló no existe una brecha significativa entre los equipos de la Concacaf y los de la Conmebol.

En particular, elogió el desempeño de selecciones como México y Estados Unidos, atribuyendo su eliminación del torneo a pequeños detalles dentro de sus respectivos grupos. Además, resaltó el progreso evidente de Costa Rica y el nivel competitivo general que han demostrado los equipos de la región de la Concacaf en esta edición del torneo continental. Según él, estas selecciones son de nivel y no menos importantes que algunas de Sudamérica

“No sé quién dice que hay mucha diferencia entre Concacaf y Conmebol. Yo no la veo. México ha estado a nada de pasar, se quedaron a un gol y ha tenido un buen nivel. Me parece que son selecciones de nivel y no menos importantes que algunas de Sudamérica. Me parece que está todo muy equilibrado,” comentó.

“De las seis selecciones de Concacaf, dos accedieron a cuartos de final (Canadá y Panamá), mientras que México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica se quedaron en fase de grupos. Canadá ha hecho un muy buen torneo y Panamá también lo ha hecho muy bien.”