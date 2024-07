Messi, blindado para el Argentina- Canadá por semifinales de Copa América

Scaloni se ha limitado a comentar la evolución de Messi con un simple “está bien, está apto para jugar”, pero las dudas se mantienen teniendo en cuenta la discreta presentación del 10 ante Ecuador en los cuartos de final en Houston el pasado jueves.

Bastaba con ver su rostro adusto y la escasa participación que tuvo en el circuito ofensivo ante la Tricolor para comprender que Messi no estaba bien. Y qué más prueba de ello que el penal malogrado en la definición desde el punto blanco.

“Pensé que podía estar porque en los últimos entrenamientos me sentí mejor. Me sentía bien, no tenía molestias (...). Por ahí sí un poco el miedo psicológico de tener una lesión o una molestia siempre está”, comentó Messi tras el encuentro con los ecuatorianos.