Scaloni lo dejó fuera de la Copa América y quedó destruido: “Un golpe muy duro”

El delantero de la Roma, Paulo Dybala, expresó su “respeto” por el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, pero reconoce que es “un golpe muy duro” no disputar la próxima Copa América 2024, en la que Albiceleste defiende el título conseguido en 2021 en Brasil.

“Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido”, explicó el futbolista de Laguna Larga (provincia de Córdoba) en una entrevista con The Athletic, publicación especializada del diario estadounidense New York Times.

El futbolista, que se perdió la pasada Copa América, pero fue campeón de la Finalissima 2022 y del Mundial 2022 con la ‘Scaloneta’, entiende que al técnico “le resulte difícil elegir”, ya que tiene “tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa” y sólo puede seleccionar a 26.

“Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la selección argentina”, aseveró.