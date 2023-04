Nazar sobre un posible descenso el sábado: “Eso nos tiene sin cuidado”

No entrar en la Liga Centroamericana: Nos fue mal en no clasificar al torneo centroamericano, pero bueno, no se pudo y hay que buscar por todos los medios el campeonato local.

Rendimiento ante equipos de media tabla hacia abajo: “Sí, el equipo ha jugado muy bien los clásicos, pero se tiene que jugar bien con todos los rivales. Hemos trabajado en ese sentido gentionando esa irregularidad.

Ganar sería un envión anímico de cara a la liguilla: “Esa es la idea cerrar bien el torneo para arrancar de la mejor manera el repechaje.

Ganar los clásicos no significa que será igual en liguilla: “Ganar los clásicos en las vueltas no nos asegura nada, pero si nos da mayor confianza para entrar a cada partido y tratar de hacer bien las cosas sin ningún tipo de temor.

Valoración de su primer torneo en Marathón: “Un poco complicado; sin embargo, pienso que no ha sido tan mala tomando en cuenta ya que es nuestro primer torneo con Marathón que formamos un equipo nuevo y las cosas algunas veces no se dan de inicio, pero tenemos la confianza que vamos a hacer mejor las cosas porque falta lo mejor del campeonato y ahí el equipo tiene que responder bien.

La responsabilidad de un equipo grande: “La responsabilidad siempre está de querer triunfar y buscar ser campeón, pero sí, en un equipo como Marathón la exigencia es ganar el título y la afición también está pidiendo a gritos una final para el club.

Objetivo: Estamos tratando de ser un equipo que responda a las expectativas de la afición y estamos conscientes de que en relación a otros equipos probablemente nos saquen ventaja porque han tenido un plantel que han estado jugando y nosotros recién lo armamos, pero vamos a responder. El objetivo es ser finalista y calmar la sed de campeonato que tiene la afición y aparte de eso poder clasificar a un torneo centroamericano.

El descenso de Real Sociedad: “Eso nos tiene sin cuidado, lo que nos corresponde a nosotros es sacar el resultado, ganar y ubicarnos de mejor manera en la tabla.