Salah suelta el bombazo: ¡anuncia que se va del Liverpool por este motivo!

“Este es mi último año con el Liverpool. Quiero disfrutarlo y no pensar en ello. Me siento libre de jugar al fútbol y el año que viene ya veremos”, apuntó Salah.

El jugador, de 32 años, cumple su octava temporada en el club de Anfield. Renovó en 2022 por tres temporadas. Ahora, no hay contactos. “No hay conversaciones con el club. Nadie me ha hablado de renovar”, dijo en Sky Sports Salah tras el encuentro contra el United ante el que marcó un gol y dio dos asistencias.

“Antes del partido pensé que esta podía ser la última vez que juegue en Old Trafford. No sé con qué equipo podría volver a este estadio pero por ahora ha sido mi último partido aquí con el Liverpool. El club no ha hablado conmigo. Jugaré mi última temporada aquí y luego veremos”, indicó Mohamed Salah.

“No depende de mí”, añadió el jugador egipcio tras lograr un nuevo triunfo en la Premier que mantiene el pulso con el Manchester City por el liderato.