Exclusiva con Rubilio: “Fue inexplicable; me pasaron muchas cosas.”

La amargura e incertidumbre de no saber cuándo volvería a las canchas de futbol, ha terminado para Rubilio Castillo. El atacante hondureño debutó con el Nantong Zhiyun de la SuperLiga China. “Rubigol” ha vuelto a sonreír y pese a las dificultades cotidianas de la nueva cultura, el delantero catracho volvió a sentirse como aquel niño, que logra realizar su debut profesional y solo desea defender el escudo de su camiseta.

Tras su estreno, Rubilio charló en Exclusiva con Diario LA PRENSA y dio sus valoraciones tras volver al fútbol profesional. “El sitio de un jugador de futbol es dentro de la cancha, jugando y eso me tiene muy feliz, regresar al trabajo es una bendición. He logrado lo más importante, anhelaba volver y lo logré, he retomado mi vida normal, solo lamentaré que hemos perdido; pero se hizo un buen juego, se generaron ocasiones de gol y nos quedamos con muy buenas sensaciones”, señaló el seleccionado catracho. La carrera deportiva de Román Rubilio ha sido marcada por muchos altos y bajos, la última etapa en especial ha sido muy dura, dificultades extra-cancha, problemas contractuales y demás. Luego de salir a flote, después de las horas más complicadas en su vida, se le consultó al exgoleador de Motagua, si en algún momento consideró retirarse de la práctica del futbol, a lo que respondió con firmeza. “Jamás pasó por mi cabeza retirarme, trate de hacerle frente a la situación, era muy consciente de cada problema que atravesaba y eso se lo dejé en las manos de Dios. Personalmente hice todo lo humanamente posible para solventar cada dilema, en un momento perdí la estabilidad, por estar pensando en el tema de la demanda y rodeado de la familia, conversamos con los dirigentes y llegamos a un acuerdo feliz, ahora todas las partes involucradas estamos contentos y trabajando duro”, aclaró “Ro-Ruca.”

Las horas previas al regreso a alguna actividad que se ama, generan mucha adrenalina, un manantial de diferentes emociones, máxime después de haber sido privado de realizarse, para Castillo Álvarez, la semana del debut representó un carrusel de sensaciones, los días se volvieron más largos, las noches eternas y el reloj durante los minutos previos al partido, daba la impresión de que a cada momento paraba su paso. “Fue una satisfacción que describiría como inexplicable, me llené de felicidad, me quebranté todito, di gracias a Dios al saber que todo lo malo había quedado atrás, volví a nacer, me convertí en el jovencito que debuta en su club, me disfruté la previa, volver al camerino, caminar por el túnel, saltar a la cancha, disfruté el calentamiento, la ansiedad del arranque del juego se volvió algarabía, me pasaron muchas cosas por la cabeza y me arrodillé en señal de agradecimiento con Dios por mantenerme de pie”, aseveró. ¿Ya en el partido como se sintió? “No fue fácil, tenía casi un año de jugar futbol profesionalmente, pero hice un mes y medio de pretemporada, sé que me debo reencontrar, recuperar ese timing que solo te da los partidos y otros elementos que los recuperas en la cancha.” “Considero que hice un buen trabajo, sabiendo de dónde vengo, busqué hacer las cosas con la mayor sencillez posible y a medida que pasaron los minutos me sentí mejor, fui incisivo y creams un par de oportunidades de gol, seguro que muchas cosas buenas están por llegar.