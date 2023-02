Rubilio Castillo está de regreso y es nuevo legionario hondureño

Tras varias semanas de incertidumbre, finalmente el delantero hondureño Rubilio Castillo definió su futuro futbolístico para el presente 2023.

”Rubigol” emprendió vuelo para incorporarse a las filas del Nantong Zhiyun, equipo de la segunda división del fútbol de China y que hace unos meses atrás demandó al atacante catracho por incumplimiento de contrato.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Rubilio compartió una imagen en donde aparece en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, país en donde hizo escala para su largo viaje a China.

De esta manera se le pone fin a los rumores sobre su futuro ya que inclusive Motagua se mostró interesado en ficharle, pero no hubo acuerdo entre el cuadro azul y asiático.

DEMANDA

El problema de Rubilio Castillo con el club de China comenzó en enero del 2019 cuando el Nantong Zhiyun lo contrató. Sin embargo, el futbolista no pasó las pruebas físicas, ante esta situación, el presidente del equipo le solicitó se las hiciera de nuevo e incorporarse a los entrenamientos.

No obstante, el jugador centroamericano decidió volver a Honduras y buscar otras opciones. Fue el delantero nacional que decidió, en primera instancia, demandar a la entidad asiática.

El litigio inició el 8 de junio del 2020. Rubilio alegó ante FIFA que el documento firmado era un contrato válido, ya que cumplía todos los elementos.

El goleador pidió el pago de 1,200,000 dólares debido a que él consideraba una ruptura contractual por parte del equipo. La respuesta del Nantong llegó y no solo argumentaron que ellos no lo “dejaron botado”, sino que fue Rubilio quien no cumplió con lo acordado y realizaron una contrademanda exigiendo $218 mil dólares.

La FIFA falló a favor del Nantong Zhiyun pero también obligó al equipo a pagarle la prima acordada en el contrato al jugador por lo que, con la demanda ganada y el dinero que el club tenía que darle el futbolista, FIFA exigió que el jugador debía de indemnizar al conjunto chino con 150 mil dólares.

Rubilio estaba incorporado en el Deportivo Pasto de la Liga de Primera División de Colombia, el equipo cafetero decidió no contratarlo y así volvió a Honduras.

El Nantong Zhiyun de China será el séptimo club de “Rubigol” en el exterior ya que anteriormente formó parte del Saprissa, Comunicaciones, Tondela, Royal Pari, Correcaminos y Deportes Tolima, en este último no pudo debutar.