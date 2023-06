Rommel Salgado, el abogado que quiere regresar a Platense a Primera

Mi papá siempre me dijo que si quería dedicarme a esto tenía que entregarle un cartón. Igual a mí me gustan las leyes.

Ya días estoy. De Villanueva voy para San Juan. Después cortaron el torneo de la pandemia, ahí nos quedamos sin fútbol. Regresé a San Juan. Luego me fui al Deportes Savio. Regresé a Real Juventud y después me vine a Platense.

¿Cuál es su mayor prioridad?

Ahorita es el fútbol, porque siempre es lo que buscado, lo que me ha costado. Yo solo llegué a las Ligas Menores, entrenaba en Banadesa. Esto siempre fue lo que más me gustó.

¿Qué aprendió de la derrota con Real Juventud en la final del Apertura 2022?

A ser más frío, creo que fue una buena experiencia, me dejó mucho aprendizaje. No me siento el mismo de la final pasada. Me siento más tranquilo, más fresco. No es lo mismo la final anterior con esta. Además, ya conozco al equipo de la finalísima, yo enfrenté al Juticalpa.

¿Platense es el mejor equipo de la Liga de Ascenso?

Totalmente. Con mucho respeto a los demás equipos, jugadores, entrenadores y directivos, mis muchachos son los mejores. Yo siempre voy a decir eso.

¿Cómo evalúa el partido de la ida el cual pierden por gol offside?

Un partido cerrado, dijeron que nos fuimos a cerrar, pero hicimos como siete presiones altas, generamos como seis ocasiones de gol. No entiendo, ¿a dónde se cerró Platense? Lo que pasa es que nosotros no jugamos solos. Fue un partido de ida y vuelta, se define en una jugada. Si nunca he hablado de los árbitros, menos lo haré ahorita. Solo que no me queda claro, no diré más, yo respeto el arbitraje, es un trabajo, lo que pasa es que solo con el VAR se puede ver eso.

¿Qué opina del Génesis, rival de la gran final?

Llegaron en las mismas condiciones que nosotros mereciendo, compitiendo contra grandes rivales. Génesis eliminó a Lone, eliminó a Oro Verde y Juticalpa. Llega por méritos a la final. Nosotros también eliminamos a grandes rivales. Te puedo decir que están los mejores dos equipos del Clausura 2023, fueron caminos dificilísimos.

Llegó a mitad de temporada, ¿se veía en la final?

La convicción es lo que nos ha traído hasta acá. Desde que agarro el proyecto no me iba a quedar en la fase de grupos, esto me lo imaginé. Muy contento porque Dios no está dando esto.

La competencia con Reynaldo Tilguath

Los dos tenemos experiencia. Me respeta él, yo lo respeto, nos saludamos en Comayagua, tenemos una relación de respeto. Eliminamos a varios técnicos extranjeros. No sé si somos voces autorizadas, pero sí somos precursores del entrenador nacional, no tengo nada en contra de los extranjeros. Somos dos técnicos que siempre aspiramos, estamos ahí, no siempre te va ir bien.

¿Cómo está el equipo de cara a la final?

Mis muchachos están listos para. Esto es guerra, la única diferencia son el número de camisetas que vas a ver en la grada, que son diferentes o las tuyas.