Romell Quioto se unió a la selección de Honduras y revela que Diego Vázquez lo sorprendió

Dos días después de hacer un doblete, Romell Quioto llegó este lunes por la mañana a Honduras, cayó a Roatán y por la tarde arribó a San Pedro Sula para concentrarse por primera vez con el cuerpo técnico de Diego Martín Vázquez.

“El Romántico” llega como referente a la Selección ante las ausencias de Alberth Elis y Antony “Choco” Lozano, una batuta que no le pesará cargar, así como no le molestó privarse de una semana de vacaciones para integrarse a la Bicolor, a la que siempre dice sí.

Romell habló sobre los juegos del viernes 3 y lunes 6 ante Curazao, una selección en crecimiento, así como lo hizo de Canadá rival del lunes 13.

Además, lo que opina sobre los legionarios que le dicen “no” la H, en referencia al tema Andy Nájar.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

Sensaciones tras concentrarse

Todo es nuevo para nosotros (con Diego Vázquez), sabemos lo que se nos viene que es la Nations League, aún no he tenido de trabajar con el profesor, pero ya estoy aquí y listo para este nuevo proyecto.

¿Qué conoces de los rivales?

El caso de Curazao sabemos que es una selección con buenos futbolistas, fuertes y de Canadá tengo tres compañeros que tienen sus cosas, van a tratar de hacernos daño, pero debemos preocuparnos por nosotros.

Has venido haciendo goles con tu equipo ¿serás el mismo hombre en la Selección?

Es lo que quiero, hacer lo mismo que hago en el club, sé que no es lo mismo porque mis compañeros en el equipo me conocen un poco más que los de acá, pero hay que aprovechar ahora que estemos juntos y tratar de sacar buenos resultados.

NUNCA LE DICE QUE NO A LA H

Podría tener la oportunidad de descansar cinco días, eso fue lo que el equipo decidió, pero decidí y estar acá, hablé con el profe y le dije que contara conmigo, para mi especial estar acá y siempre que pueda diré que sí.

¿Qué has hablado con tus compañeros en este nuevo proceso tras el camino a Qatar?

No tratamos de hablar mucho sobre eso, es algo que pasó, trataremos de no cometer los errores que se cometieron y enfocarnos en lo que viene.

¿Qué has hablado con Diego y qué te pidió?

Recibí una llamada y me sorprendió porque era algo que no esperaba, me preguntó cómo estaba, si quería venir, si estaba disposición y le dije que sí, que contara conmigo y acá estoy.

¿Qué esperas de tus compañeros en cuanto al compromiso con la H?

El compromiso no debe solo de los legionarios que es lo que suele pasar, debe ser de todos tanto los que están en la Liga como los de afuera para sacar esto adelante.

¿Qué tan diferente sientes venir y no tener a Elis y Choco?

Ellos son jugadores importantes y cuando están lo han demostrado, esta vez no puede estar y es lamentable, pero los que están tratarán de aportar su grano de arena y lo quieren hacer bien, si tengo la oportunidad de estar, tratar de dar lo mejor de mí.

¿Qué pasa por tu mente cuando legionarios que deciden no venir a la Selección?

Es algo complicado, bastante difícil de entender, pero cada quien toma sus decisiones, soy responsable de las mías y por eso estoy acá.

¿Cuáles son las claves de este nuevo cuerpo técnico?

Dependerá de mucho y las claves son las ideas que el profe nos pueda dar que es lo que más necesitamos.

¿Sos consciente que vienes como líder y estrella esta selección?

Para mí es importante poder ser un líder en ataque, que los jóvenes sean conscientes de lo que significa para nosotros poder estar acá, ojalá se pueda hacer un buen trabajo.

¿Qué crees que será diferente?

No he tenido la oportunidad de compartir con el grupo, no he hablado con el cuerpo técnico hasta hoy y ojalá sea algo diferente que nos ayude a sacar buenos resultados.