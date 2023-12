Romell Quioto pide perdón a Rueda y revela de dónde tiene ofertas

Al final del día si un técnico te quiere llamar, te va a llamar independiente de donde estás. Por poner un ejemplo, yo salí de Houston cuando había un huracán. El que esté en Asia no quiere decir que de una u otra manera siempre he tomado la decisión de venir a la Selección.

Hasta el momento no he recibido nada. Hasta el momento he recibido de China, Arabia, de Irán, varios lugares.

Siempre le has dicho “sí” a la Selección de Honduras...

Siempre lo he dicho. Y como dije la vez pasada, en su momento hubo algunos que no quisieron venir y yo siempre he levantado la mano, aunque se escuche feo, esperando que se me vuelva a dar la oportunidad.

¿Tuviste bronca por no haber estado en ese partido ante México?

Sí. Claro. No solo en México, también aquí, aquí la Selección aquí jugó un bonito partido, se ganó. En México también la Selección hizo un buen partido. Me hubiera encantado estar ahí en los dos partidos, pero ya es algo que pasó, ahora toca trabajar y pensar en lo que viene.

¿En qué ha cambiado Romell Quioto?

Uno como persona comete errores en el día a día, en eso hay que trabajar, tampoco venimos a este mundo a ser perfectos.

Se viene Costa Rica, ¿se le puede ganar a los ticos?

Claro. Ese va a ser un duelo bastante difícil, sabemos lo que son los partidos ante Costa Rica, pero sí se le puede ganar. Esperamos tener la oportunidad de estar ahí y disfrutar de la clasificación a la Copa América.

No está ‘Choco‘, que levante la mano Quioto

Yo siempre he querido estar, pero en estos momentos contra México pasó lo que pasó, hay jugadores ausentes y voy a trabajar, prepararme bien para estar ahí.

¿Por dónde puede pasar ese buen resultado?

Son partidos en el que hay que ser muy inteligente, tener paciencia porque no hay mañana, es una final para nosotros, tenemos que ir con todo.

¿Lo de Olimpia es real?

Para ser sincero y porque la gente se está ilusionando porque me ve entrenando con ellos, yo soy de la casa, se lo he dicho a todos, pero mi prioridad es seguir en el extranjero.

¿Firmará por Olimpia?

La verdad no. En estos momentos no tengo planes de firmar por el Olimpia, pero es un equipo que siempre me ha mantenido las puertas abiertas. En un futuro, si me toca regresar, yo sé que para mí va a ser bienvenido.

De todas las ofertas que ha mencionado, ¿cuál es la más cercana?

Es que hay varias, no te puedo decir cuál es la que está más cerca, vamos a esperar que termine el año.