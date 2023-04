Rolin Peña habla sobre la continuidad de Diego Vázquez en la ‘H’

Dos Copas del Mundo donde Honduras no ha estado

“Yo creo que eso ha estado claro, creo que nosotros en las reuniones internas hemos hablado de cuál es el déficit, lamentablemente y es así, a la afición, al hondureño, muchas veces no, no le no le llena el hecho de crear tanta infraestructura, no le llena el hecho de estar viendo competencias, lo que quieres es ir al mundial y es un déficit que está claro, hay que buscar esa clasificación al Mundial y para eso hay que trabajar juntos. Lo demás, lo que es infraestructura, lo que es fortalecimiento de ligas menores, hay que darle seguimiento a todos esos proyectos que han venido y que realmente lo podamos cumplir”.

Sobre Diego Vázquez

“Bueno, Diego continúa, tiene contrato una vez finalizado la Copa Oro, obviamente aquí todos sabemos cómo es el tema del fútbol. Esto es por resultado, así que estamos pensando y esperamos que esa Copa Oro sea el despertar nuestro, es un grupo complicado, pero yo creo que hay que confiar en el trabajo, después veremos que lo que va a suceder”.

¿Seguirá al frente Diego Vázquez?

“En este caso yo lo que le puedo decir como miembro de la Comisión es que vamos a apoyar a Diego, pero aquí hay cosas claras en el fútbol y máximo en el fútbol hondureño, que está deseoso de éxito, que no es fácil, los resultados son los que mandan”.

Lo que exige la afición de Marathón

“La afición siempre exige y Maratón es un equipo grande. Exige que el equipo sea competitivo y que esté en la final y que gane títulos, así que siempre trabajamos en función de eso, lamentablemente no hemos podido hacerlo en los últimos torneos, pero tenemos la convicción que en este torneo todavía podemos lograrlo”.