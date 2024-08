Rolin Peña oficializa fichaje y revela dónde jugarán la Copa Centroamericana

Los verdes entrenaron en el Olímpico, sede donde se jugará este importante cotejo en vista de que el Yankel Rosenthal no está listo.

También habló del caso Cristian Sacaza, Virus Martínez y Yunny Dolmo , quienes siguen inhabilitados para jugar al fútbol. Rolin explotó y pidió esclarecer este engorroso caso del que no hay respuesta contundente por parte de las autoridades deportivas.

¿Cómo analiza el inicio del Marathón?

Hemos iniciado bien en el sentido de cómo ha estado jugando el equipo, no hemos sumado los puntos que quisiéramos, recién esto comienza, el equipo está tomando su mejor forma y será protagonista en este torneo.

Los trabajos específicos de cara al duelo ante Juticalpa

Sí, es para conocer cómo está la cancha, los trabajos en la parte táctica y considerar algunos movimientos para hacerle frente a Juticalpa FC que es un equipo muy difícil.

¿Cómo está el caso de Cristian Sacaza?

Lamentarlo. Los jugadores solicitaron el caso al Tribunal de Arbitraje Hondureño, que se pronunciara si sobre ellos existía alguna suspensión por parte de las autoridades del país en la parte deportiva y este Tribunal dice que ellos no son competentes. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son los competentes? ¿a dónde tienen que ir ellos? Me pareciera que tienen a la corte celestial para pedir vehemencia.

¿Van a jugar?

Van a jugar, conforme a derecho les corresponde jugar por un derecho constitucional, por las leyes deportivas, al final van a poder jugar.

¿Cómo reacciona con ese respuesta del Tribunal?

Hay tantas cosas. Primero: no existía el Tribunal de Arbitraje en el fútbol hondureño, recién lo anunciaron hace como un mes y empezaron a trabajar, para mí han debutado mal con este caso. Yo creo que, por sobre todas las cosas, está la dignidad, integridad, el derecho de los futbolistas. Y está claramente por todo lo que se ha pronunciado del TAD y TNAF, los jugadores no tienen ninguna disposición en el sentido que no tengan participación con ningún equipo de fútbol.

¿Sacaza seguirá entrenando?

El muchacho se siente abandonado, el único que le ha abierto la puerta para sostenerlo y mantenerlo ha sido Marathón, Marathón ha sido benevolente en el sentido de poder ayudarle como ser humano, el equipo le ha estado pagando, los tiempos se acortaron y va a llegar algún momento que está muy cerca y decirle: lo sentimos mucho, pero no podemos tenerlo y estarle pagando un salario.