Roger Espinoza cuenta su gran gesto con Yeison Mejía en Kansas

Pese a llevar puesta el cumplido de histórico y leyenda, tanto en su club, como en la Selección Nacional de Honduras, el mediocampista Roger Espinoza, desea que le remuevan la etiqueta de caducidad.

Su deseo es seguir jugando para Sporting Kansas City, hacerlo a un gran nivel y a sus 36 años, después de 16 temporadas como futbolista profesional, aspira a mantenerse como titular, en la única franquicia de MLS, en la que ha jugado.

El oriundo de Puerto Cortés, hizo un alto a la pretemporada para conversar con Diario La Prensa. “Si me hubieras dicho hace 15 años, que aún iba estar aquí, jugando y dando lucha, seguramente no te lo hubiese creído, he sido bendecido, he vivido el fútbol con intensidad cada día, aún cuando había incertidumbre del futuro, no ha sido fácil mantenerme a este nivel, evolucionar junto con la práctica del fútbol y los nuevos jugadores, imagínese que ya jugué en tres diferentes décadas y me adapté, llegan jugadores extranjeros, jugadores locales y la liga cada vez más competitiva y siempre me mantuve relevante”, aseguró Espinoza Ramírez.

En Kansas se ha llegado a pensar, que al llegar al último partido del torneo, se acaba una era y Roger Espinoza no volverá más, ¿Cómo maneja el mantenerse vital en el engranaje de SKC?

El fútbol es evolución, debes estar dispuesto a asumir los cambios, siempre que llegan jugadores al club a reemplazarme, le doy gracias a Dios, por que ellos traen algo diferente en lo futbolístico y cultural, eso me ha hecho madurar, me ha obligado a levantarme todos los días a hacer las cosas bien, usualmente a los 33 años es difícil pensar en la continuidad, pero el trabajo lo vence todo y en esa parte, me esfuerzo más sabiendo que desde hace 3 o 4 años se menciona que ese sería mi último partido.