¿Por qué no entrenó Rodrygo? Ancelotti avisó al Manchester City

Posteriormente ha añadido en un tono más reflexivo: “Tenemos que pensarlo bien pero vemos que Militao físicamente está muy bien, ha trabajado mucho. Si veo bien a un jugador no cuento los minutos que ha jugado. Puse en una final de Champions League a Khedira que no había jugado ni un minuto porque le veía bien. Obviamente no puede jugar 90 minutos pero puede aguantar una buena parte del partido y hacerlo bien”.

Preguntado por si Jude Bellingham ha bajado su rendimiento, visto su partido ante el City, el italiano ha salido en su defensa: “Creo que Bellingham lo que ha bajado han sido los goles que ha hecho, que han sido una sorpresa 20 goles en el primer tramo de la temporada. Ahora está haciendo su trabajo, que es el de un interior o media punta. Ha bajado los goles pero no el rendimiento”.

Asimismo, ha negado que las estrellas de los equipos en cuartos de Champions hayan bajado su nivel: “Hay que tener más calma porque estas grandes estrellas en el primer partido no han llegado a su máximo, pero cuidado con los siguientes (la vuelta), cuidado con Haaland, Mbappé y Bellingham”.

Acerca de su equipo, Carlo Ancelotti ha dicho que el Real Madrid está “físicamente bien” y no le da demasiadas vueltas a lo visto el martes: “Lo bueno del futbol es que no hay Universidad, todo el mundo puede opinar. Lo malo que no hay examen. Si yo hago un examen de medicina me pueden decir ‘estudia y vuelve en septiembre’”, y luego ha añadido en un tono distendido:

“La Universidad del fútbol la puedo hacer, voy a pasar el examen”.En cuanto a más nombres propios, Ancelotti se ha deshecho en elogios hacia Luka Modric: “Lo veo en su mejor momento de forma física, está muy bien y lo muestra siempre que lo meto, sea como titular o como revulsivo”. Acerca de la variante de Rodrygo por la banda izquierda “es una opción”.

“Vinicius es muy humilde y ha entendido que puede ser bueno para el equipo jugar más por dentro, y no necesita dar tantos toques para marcar gol. Los dos están de acuerdo”, ha explicado.Preguntado por en qué liga ha sido más feliz, de una manera más reflexiva y atemporal, Ancelotti ha dicho: “Soy feliz aquí en el Madrid porque la suerte que tiene Madrid es el tiempo, la gente y sobre todo el Real Madrid”.