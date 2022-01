La reacción de Messi tras perder el premio The Best ante Lewandowski

Lionel Messi no pudo quedarse con el premio The Best de la FIFA ya que fue superado por el goleador polaco Robert Lewandowski, quien milita en el Bayern Múnich.

Lewandowski se sacó así la espina del Balón de Oro, el otro gran galardón individual en el fútbol, ganado a finales de noviembre por Leo Messi.

La ceremonia de los premios The Best fue de manera virtual y en las redes sociales se ha viralizado un video en donde se ve la reacción curiosa de Messi tras conocer que no se llevó el premio.

Luego que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, nombró a Lewandowski como el mejor jugador del 2021 de forma muy amena “La Pulga” se mostró sonriente.

Algunos han señalado que Messi actuó de forma muy elegante y otros indican que el argentino ya sabía que no iba a poder superar al atacante polaco.

En la temporada 2020-2021, ‘Lewy’ hizo historia en la Bundesliga al firmar 41 tantos en ese curso (con 29 partidos disputados). Un gol más que el anterior récord en una misma campaña de la liga alemana, que ostentó Gerd Müller durante medio siglo.