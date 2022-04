Ricardo Elencoff arremete contra Víctor Kawas y lanza una propuesta a la Liga Nacional tras descenso de Platense

“Lamento mucho la situación del Platense. Yo sé lo que duele descender, y sé lo que duele ascender. Hago un llamado, a la dirigencia deportiva seria, a que pensemos en grandes soluciones ante este tipo de crisis provocadas por personas como el abogado Víctor Kawas, que no sé qué lo ha motivado (a hacer la demanda), creo que su obsesión es convertirse en presidente de esta liga; se equivocó en el camino”, inició diciendo Elencoff en su arribo a las oficinas de la Liga Nacional.

Y agregó respecto al abogado: “El daño que Víctor Kawas le ha hecho al fútbol hondureño es grandísimo. Creemos que, a Kawas y a la junta directiva del Victoria, le hicieron entender que estaban cometiendo un gran error, según lo que me han comentado. Hago un llamamiento público al Comité de Ética de la Federación para que (Kawas) sea interpelado porque el daño causado es enorme. Hoy el fútbol hondureño se ve golpeado y dañado por esta situación”.

Elencoff considera que “le dieron mucha larga al asunto” de la manda ya que “la situación está muy clara. El Victoria presentó, antes del inicio de la reunión, un desistimiento de la denuncia, que alegó previamente, la cual siempre fue extemporánea. Creo que esto ya está finiquitado. No sé cuáles son las razones por las que la Liga no ha cerrado este caso ya que la persona que era parte interesada en esta denuncia (Víctor Kawas), que en nuestra opinión particular siempre fue ilegal, ha desistido de la situación. Lo que debe hacer la Liga es archivar las dirigencias que presentó el Victoria hasta el desistimiento, y dar por cerrado el caso. Esto se tuvo que terminar desde que se leyó el desistimiento”.

PROPONE AMPLIACIÓN DE CLUBES EN LIGA NACIONAL

El presidente de la Real Sociedad considera que para limpiar el daño que causó el conflicto administrativo, se debe optar por jugar con 12 clubes en la Primera División, una idea mencionó el domingo tras el fin de la jornada 17.

“Es por eso que yo propuse, que el primer campeón de la Liga Nacional (Platense), y todos los equipos legendarios de Honduras, puedan hacer una entrada, porque entre más clubes tengamos, más actividad económica habrá, habrá más oportunidad de esparcimiento en los pueblos de donde proceden estos equipos. Vamos a poder generar oportunidad de trabajo a los jóvenes, y hacer ese derramamiento económico que provoca el fútbol cuando llenamos los estadios”, dijo sobre el tema.

Posteriormente, siguió firme sobre ello: “Desde hace seis años la FIFA solicita que lleguemos a los 12 clubes; en la Liga de Ascenso hay equipos como Juticalpa, Parrillas One, Lone FC (que pueden formar parte de Primera División). Esto para limpiar la mala imagen que Víctor le causó al fútbol hondureño. Los porteños sentirán que algo ha ocurrido, pero nosotros sabemos que siempre estuvimos en base a ley. Agradezco al directivo de Victoria, Javier Cruz, por recapacitar y tratar de limpiar la mala imagen”.