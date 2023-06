Reynaldo Tilguath rompió a llorar tras ser campeón con Génesis

Campeón contra todo pronóstico: ”A veces uno se molesta, pero a veces las cosas son muy evidentes y hay gente que no las dice. Y uno por decirlas cae mal, pero sabíamos todo lo que había hecho Platense. Me mandaron a sacar a mí, soy un aficionado normal, pero me mandaron a sacar del estadio, me mandaron seguridad, pero estoy agradecido con Dios, pero ahora toca celebrar”.

¿De dónde vienen las lágrimas? “A veces viene porque no podés estar allá (señala el banquillo). Es impotencia porque nuestro castigo no pasó la apelación y la verdad que quería estar con ellos, me mandaron a sacar, no fue ni Platense que me mandó a sacar, fue la Liga de Ascenso, su nuevo presidente y otros dos. Discúlpenme que lo diga, pero son unos payasos. Yo simplemente iba a entrar y me iba a salir, no era necesario. Yo solo iba a entrar con los compañeros y después salirme”.

Se viene Juticalpa: “Es un partido difícil, ya lo enfrentamos, sabemos de lo que Juticalpa, pero sabíamos que Platense era un gran equipo, aquí hay que felicitarlo, pero la fe nunca se pierde, nos sometieron, pero pudimos llegar hasta los penales”.