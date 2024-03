Reinaldo Rueda revela otro futbolista con molestias en Honduras

Es un torneo como normalmente se participa en la Copa Oro. Es lo mismo para las Selecciones de Sudamérica, siempre la Copa América y Copa Oro son objetivos intermedios al Mundial, algunas selecciones lo asimilan bien, otras no, depende de las nóminas, depende de cómo se desenvuelva la Copa América o Copa Oro. Nosotros tuvimos que vivir la Copa Oro en 2007, donde le ganamos a México, pero perdimos con Guadalupe que era invitado. Después, en 2009, llevamos una selección alterna, se le dio pausa a los titulares, a los jugadores grandes. La Copa América es intermedio para una Copa Mundial, por todo, por cronología y tiempo, es un torneo que te da una exigencia fuerte.

El seleccionador colombiano también habló sobre los futbolistas que no llamó a La H, los lesionados y el panorama antes de medirnos a los ticos. ¿Más bajas ante Costa Rica? ¿Jonathan Rougier será titular?

Marlon Licona fractura de tobillo, Luis López con fractura de tibia, Bryan Acosta cinco, Choco Lozano seis, Kervin Arriaga que está volviendo recién a tomar ritmo, Elis diez, Luis Palma once, estamos con la situación de Deybi Flores que está con una pequeña molestia, va a jugar contra el Nueva York City, ha sido vital en los juegos del Toronto, ojalá llegue en buen momento, esto no nos había sucedido, debemos fortalecer a estos jugadores.

Todas las convocatorias siempre tienen prioridad el rendimiento del jugador. Hay casos excepcionales que se deben valorar. Yo les he repetido a ustedes y a los muchachos. Hace 15 años Costly no jugaba en Polonia y cuando venía aquí nos hacía abrazara a todos. Hay jugadores que rinden, rinden, pero en la Selección no pueden, pero hay que esperarlos, evaluarlos. Ahora con la Liga Nacional hacemos el seguimiento macro, al igual de la MLS y Europa. José Mario viene en convocatoria con nosotros desde el mes de agosto, con sus altas y bajas. El profesor Troglio ha estado alternando con Michaell Chirinos, es la misma posición de Luis Palma, vienen ahí, es coherente la convocatoria del equipo que viene líder en la tabla.

Luego definir la nómina definitiva, ustedes saben que ayer fue el plazo, un formato que no lo conocíamos, diez días antes del partido, ojalá que no pase nada con los que se definieron, para que puedan estar habilitados, seguro que hemos estado haciendo muchos ejercicios para ver cuáles son las mejores alternativas para este partido y tengamos un buen nivel para competir a la altura.

Desde noviembre que hicimos el último juego, nos veremos con futbolistas que no nos hemos podido reencontrar. Quizá tuvimos ese partido contra Islandia, corriendo riesgos, porque no tuvimos ese rodamiento, los equipos de la Liga Nacional estaban en preparación general, se corre mucho riesgo, pero era buscar las alternativas para las ausencias por sanciones y por lesiones. Hubo que hacer una convocatoria de 60 jugadores ante Concacaf previamente.

Ahora vamos a trabajar por lo que significan estos ocho días y definir el 11 que mejor esté en el mejor momentos. Ustedes saben que uno no puede adelantarse, ahora hay otra alineación sin Palma, ya que Palma era titular, a lo mejor mañana no hay otro, por eso tenemos que respetarnos, querernos, hoy estoy aquí, mañana no sé.

La vida es cambiable, por ejemplo, lo que nos pasó con Elis nos ha dado duro, siempre estamos deseando que Dios lo bendiga, que tenga un recuperación estable, porque es una profesión muy dura, así como varios han muerto en la cancha, la vida es un hilo, es muy frágil, estos muchachos están sometidos a mucho estrés de la profesión y lo que significa el fútbol hoy en día. Me parecía incoherente pasar una noche de 23 jugadores hasta donde ayer tenía plazo para un partido dentro de diez días, no sé quiénes me van a faltar.

Qué pasó con Getsel Montes, futbolista que está en gran nivel?

Lo de Getsel está considerado dentro de los 60 jugadores que se inscribieron ante Concacaf, ha hecho buenos partidos con el Herediano, lo hemos seguido y naturalmente, los hombres que están acá, como el caso de Luis Vega y Julián Martínez, Marcelo Santos, es lo que me toca a mí, elegir entre los buenos y los que han estado en la mayor parte de los trabajos con nosotros.

Getsel, cuando estuvo en Real España lo seguí, se lesionó, volvió, se fue, y ahora está haciendo una buena campaña por todos nosotros. Ese proceso de selecciones, de decidir entre tres o cuatro, los dos, esa es la tarea que me toca.