Raúl Cáceres revela clave del triunfo ante Victoria: "Era dura la presión"

La Ceiba, Honduras.

El estratega aseveró que se trató de un análisis a su rival, mismo que le dio resultado para llevarse los tres puntos de La Ceiba. En la misma línea, resaltó los goles realizados por Sebastián Espinoza, Carlos Castellanos y Daniel Carter Bodden, con el triplete de asistencias de Solani Solano.

El Platense respiró en esta jornada 12 del torneo Clausura 2026 tras vencer por 2-3 al Victoria en el Estadio Ceibeño. El "Tiburón" volvió al triunfo y tras el final del partido su entrenador, Raúl Cáceres , valoró el trabajo de su equipo y explicó el trabajo realizado para tumbar a la Jaiba Brava.

Asimismo, valoró lo hecho por su rival - que protagonizó un mejor segundo tiempo - y recordó el nivel que han demostrado varios tramos del Clausura 2026 bajo el mando de Hernán "La Tota" Medina : "Este equipo en cualquier momento resurge".

El triunfo: "Así esperaba el partido, bastante movido por lo que promete Victoria, no los últimos partidos sino el inicio, este equipo en cualquier momento resurge, no es ninguna casualidad el comienzo del mismo, son momentos que pasan. Es difícil levantarse, pero creo que hoy comenzó a dar la cara de sus primeros partidos. Al final, valorar el esfuerzo de los muchachos porque a pesar del tiempo corto de recuperación, soportó más la presión de Victoria que ya estaba contemplada en nuestros planes.

Dominios compartidos, Platense en el primer tiempo y Victoria en el segundo: "Es normal, recuerde que el equipo está en casa y está perdiendo. Su afición empuja y se da cuenta que tiene que reaccionar y así fue. Gracias a Dios nos encontramos con esas jugadas claras, me voy contentísimo porque es bonito ver cuando uno diseña un partido y sabíamos cuáles eran los movimientos que teníamos que hacer y encontramos los tres goles. Me voy contento en esa parte y a la vez por el trabajo defensivo que fue enorme, es de rescatar que nos vamos con tres puntos.

Muy bien estudiado el rival: "No es de tampoco pecar, se analizó mucho. Vimos las debilidades y fortalezas de Victoria y sabíamos que era una arma que teníamos que utilizar sí o sí, y se dio. Hoy tres o cuatro ocasiones se dieron, entonces la valoración es buena; me gusta por que al final resurgen jugadores como Daniel Carter, hasta ahorita juega, se encuentra Castellanos con el gol es un jugador muy dinámico, Sebastian que ya días venia haciendo su esfuerzo, en buena hora por ellos.

Llegar al séptimo lugar: "Es un respiro grande, no es fácil estar en esta instancia del torneo en la penúltima posición a 1 punto. Era bastante duro la presión que teníamos acá, tampoco podemos alardear que está resuelto todo, pero los 3 puntos eran importantes, a como dé lugar teníamos que salir con el triunfo, y hoy pues agradecido con Dios por eso".