“Xavi siempre me sacaba al minuto 60; me he sentido excluido en Barcelona”

En ese contexto, fue el propio Raphinha quien rompió el silencio. El brasileño está firmando la mejor temporada como azulgrana, siendo el capitán ante la lesión de Ter Stegen. Ya lleva siete goles en LaLiga, segundo máximo anotador del Barça por detrás de ‘Lewy’ que tiene 14.

“La gente decía que era malo y que me tenían que vender. A veces me he sentido excluido en Barcelona, había gente que me quería fuera. Con Xavi sabía que me iba a sacar en el minuto 60. Intentaba hacer de todo en 60 minutos y no me salía nada”, explicó el jugador en una entrevista con El País.

“No quiero criticar a Xavi, pero sabía que solo jugaba 60 minutos con él. Subconscientemente, ya sabía que iba a tener que salir. Intentaba hacer todo en 60 minutos y no me salía nada. Y otras veces, cuando me salía bien, me sacaba igual”, recuerda el atacante zurdo.

Para Raphinha “la confianza no es sólo importante en el fútbol, también lo es en la vida. Si no tienes confianza para dar lo mejor de ti en el trabajo, es difícil que las cosas salgan bien. Y cuando no la tienes, a menudo te olvidas de lo que eres capaz de hacer”.