Ramiro Rocca se pronuncia tras polémica con Palomo Rodríguez

Ramiro Rocca ha estado en el ojo del huracán luego que hace unos días atrás lanzó fuertes palabras en donde se llevó de encuentro el trabajo de Julio “Palomo” Rodríguez, su entrenador en Real España.

“Yo me siento bien jugando con cualquiera, jugué casi todos en ataque, estoy preparado para jugar con cualquiera, anteriormente con otro entrenador salíamos a buscar los partidos, a proponer los juegos, me siento bien con cualquiera”, fueron algunas de las declaraciones de Rocca.

Tras estas palabras, hoy el goleador de la máquina aprovechó para retractarse y señaló que tiene una buena relación con el estratega del cuadro sampedrano.

“Pedimos el apoyo de la gente, el otro día me malinterpreté y no me supe expresar, más que ahora los necesitamos a todos. Hablé como un aficionado y con Julio tengo una relación muy buena. Estamos pasando un momento complicado y al ser un club grande saldremos de eso”, declaró Rocca.

Y añadió: “Por ahí no nos damos cuenta en el club que estamos. El otro día fuimos a Miami y me asombró la cantidad de gente que llegó. Vamos a clasificar y cuando lo estemos haremos cosas importantes.”