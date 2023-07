Rafa Villeda despeja dudas: El perfil de DT que buscan para Honduras

Villeda reveló que él y dos miembros más fueron los elegidos para buscar al nuevo técnico de la selección hondureña.

“Son varios miembros, pero está Javier Atala, Jorge Salomón y su servidor. Estamos platicando con varias opciones. La idea es llevarlas a la reunión de la Comisión de Selecciones para analizar entre todos y tomar la mejor decisión posible”.

El alto dirigente de la Federación de Fútbol de Honduras detalló qué perfiles de técnicos están buscando para que se haga cargo del banquillo de la bicolor en el proceso al 2026 y cuya vacante dejó huérfano Diego Vázquez.

“En su mayoría practicamente son entrenadores extranjeros que han tenido experiencia no necesariamente solo en selección, sino que también a nivel de clubes. Es una situación que no se deberían de descartar, hay grandes entrenadores que tal vez solo han tenido experiencias en clubes y han tenido muchos éxitos, entonces no es una situación que nos deberíamos de centrar en eso”, afirmó.

Y añadió. “Pero sí se está buscando a alguien con mucha experiencia y tratando que esté dentro de las posibilidades del presupuesto que tiene la Federación para poder cumplir con el compromiso que se establezca. Espero que a más tardar este fin de semana esa decisión y ese acuerdo esté definido para poder comenzar a trabajar cuanto antes en lo que será la participación de Honduras en septiembre en la Nations League”.