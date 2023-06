Presidente de Olimpia habla de los fichajes, caso Chirinos y Pedro Troglio

En el caso de los extranjeros, Maciel y Araújo, ¿ya renovaron?

Ellos dos ya renovaron su contrato por un año más.

¿Y el caso de Pedro Troglio por cuánto tiempo firmará?

También por un año. Al venir él de sus vacaciones en Argentina firmará.

Me imagino que están muy contentos con Pedro Troglio y lo quisieran tener por más tiempo.

El fútbol es muy cambiante, pero obviamente que sí, nosotros estamos sumamente contentos con los resultados que se han obtenido, pues desde el 2019, hace cuatro años, y hemos obtenido la verdad grandes resultados, son seis campeonatos nacionales y un torneo internacional de la Concacaf League. Es una muestra más que evidente de que los resultados han sido bastantes positivos.

¿Estuvo cerca de irse Pedro Troglio del Olimpia? ¿Se lo comunicó a usted? Y más tras aquella dura derrota ante Atlas.

No, no. Él siempre dijo que pensaba cumplir su contrato. Él no se iba a ir en ese momento y bueno la verdad que son situaciones que se dieron, desgraciadamente no se obtuvo el resultado que todos queríamos ante el Atlas, pero yo creo que el equipo hizo un gran primer partido, desgraciadamente en la vuelta no salieron las cosas, pero yo creo que después se ganó el título nacional y que debemos de estar, pues, conscientes de lo que representa jugar contra equipo más difíciles o con una mayor infraestructura, pero siempre vamos a seguir dando la lucha, verdad?, creo que eso es lo importante y lo que representa Olimpia independientemente de que si es México, si es de Estados Unidos, contra quien sea siempre tratará el equipo de salir adelante en cualquiera de los torneos que toque enfrentar.