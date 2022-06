El Vida de La Ceiba rescindió el contrato del preparador físico hondureño Leonel Flores y nombró como su nuevo miembro del staff técnico al también catracho Henry Oliva.

Después de dos años, Flores se va del club ceibeño, a donde llegó con la dupla que formaron Ramón ‘Primitivo’ Maradiaga y Nerlin Membreño en la dirección técnica.

Flores fue notificado de su salida por el gerente deportivo del Vida, Jairo Martínez, y asegura que no le gustaron las formas de su despido. “Estoy agradecido con el Vida, pero no estoy contento por la mala forma en que me dijeron que no continuaba porque ya va a iniciar este torneo”, dijo.