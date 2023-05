¿Por qué no jugó Benguché? Las quejas de Troglio tras la final de ida

Olancho, Honduras.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, lamentó ese gol de Potros en el último minuto que ha impedido a su equipo ir con una leve ventaja a la final de vuelta el próximo domingo 28 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés. El estratega argentino dio sus valoraciones en conferencia de prensa tras el 2-2 de la final de ida y también explicó por qué Jorge Benguché no fue titular.

Asimismo, cuestionó un poco el tema del clima y la cancha del estadio Juan Ramón Brevé. VALORACIONES DEL PARTIDO “Una pena porque el empate llegó en la última jugada cuando el partido estaba claro para nosotros. Estaba la sensación que pudimos haber golpeado en una contra más que tuvimos ahí, pero creo que estuvimos imprecisos en el último pase para poder liquidarlo y en la última jugada les terminamos dando un poco de vida, esta es una final de 180 minutos, venimos a jugar con un calor excesivo a las 4:00 de la tarde, un tema para analizar el fútbol hondureño si quiere mejorar, estaría bueno analizar las altas temperaturas en horarios que en el fútbol mundial no se juega, pero bueno, se sabe que es así, el equipo tuvo un segundo tiempo muy bueno y lamentablemente no nos llevamos la victoria, pero queda todo a decidir el día domingo”. ¿SERÁ DISTINTO EN CASA? “No creo que haya diferencia de local, es claro que siempre es mejor llegar con un buen resultado y definir en casa, pero eso no te da garantías tampoco, hay que ir a jugar el partido, es un partido de 180 minutos, está empatado y hay que intentar ganarlo el domingo en casa”. EL TIEMPO DE DESCUENTO “¿Siete minutos? No sé, el fútbol es raro. Algunos dan 10 minutos, otro dan siete, algunos dan tres, me pareció que hubo un par de situaciones, pequeñas faltas que no eran, pero está bien, yo me cansé de escuchar a los demás quejarse de los árbitros. No creo que el árbitro tenga que ver. Después me quedo con que el equipo, bajo un calor insoportable y en una cancha complicada, le dio vuelta. Hicimos los méritos en el segundo tiempo para ganarlo y ya después pues empatamos”.

TRANQUILO CON EL EMPATE “A ver si analizo como terminó el primer tiempo me voy tranquilo, porque uno decía, complicado en el primer tiempo perdiendo 1-0, vos decís, un empate lo ves bueno en ese momento, después te ponés a ganar y tienes chances de ir a hacer el tercer gol, pero bueno, el fútbol a veces no pasa tanto por merecimiento, si no pasa por situaciones de juego y la situación de juego fueron parejas y en esas situaciones se empató. Ahora jugamos de local con nuestra gente, que no es poca cosa y tampoco es mucho, hay que jugar al fútbol y ganar”. LA BRONCA DE JOSÉ GARCÍA POR EL CAMBIO “La molestia es porque sale de una final, no voy a ir a pelear con José García que me mata. Esto es una final, yo tengo que tomar decisiones en el segundo, el kinesiólogo me dice que estaba con una molestia en los aductor en el entretiempo y lo saqué, aunque él me diga que está bien los jugadores no quieren salir en la final y a veces se quedan y otras se pierden las finales. Yo creo que lo mejor que hice fue sacarlo y está bien que se haya enojado, pero el que toma las decisiones soy yo”. MERECIMIENTO ”Hicimos un gran partido, un gran segundo tiempo me parece, digamos, después del gol de ellos hasta el final del partido jugamos mucho mejor con Olancho y merecimos por ese tiempo ganar, pero en el primer tiempo también ellos tuvieron, justamente se fueron ganando, así que el partido en líneas generales, el resultado termina siendo lo más lo más justo. “Simplemente a ver, vos venís a jugar de visitante en una final y te llevas un empate con un clima de 40 grados, con la cancha, toda la gente de ellos, te vas con un empate... Bueno, no digo que es una ventaja, pero no es malo, después hay que ganar allá”.