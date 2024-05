Primera baja del Olancho FC para el Apertura 2024: se va sin pena ni gloria

Lucas Campana es historia en los Potros del Olancho FC. El delantero argentino se despidió en sus redes sociales del conjunto olanchano, algo que era un secreto a voces.

El atacante sudamericano no encajó en el esquema del técnico José Humberto Rivera y por eso no pudo ganarse un puesto de titular y encima de eso, la cuota goleadora del jugador no fue la adecuada.