Pochettino explica las palabras sobre su futuro y el de Mbappé en el PSG: “Se sacan de contexto y eso me enfada”

Esa respuesta tuvo mucha repercusión en diarios de todo el mundo, incluso, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló sobre ello y dijo, con una sonrisa en el rostro, que “a veces, los entrenadores en una conferencia de prensa no pueden decir toda la verdad”.

Por eso, el estratega sudamericano quiso poner los puntos sobre las íes y explicar sus dichos tras el empate que cedió este viernes su equipo (3-3) en el campo del Estrasburgo, donde Mbappé fue autor de un doblete.

“Las cosas se sacan de contexto. A la pregunta de un colega ‘¿qué porcentaje pondrías seguir el año que viene tú y Mbappé a día de hoy?‘ A día de hoy, 100 por 100, mañana no sabemos que porcentaje será, quizás sea otro. Solamente dije eso, no dije que estaremos. A día de hoy es un 100 por 100 porque nadie nos ha comunicado, ni Mbappé ni Pochettino, que no cuentan con nosotros para la temporada que viene”, dijo Mauricio en el campo ante los medios al final del juego.

“Se comentan cosas que se sacan de contexto y eso la verdad que me enfada un poco porque las realidades no son esas. Si hacemos ruedas de prensa o entrevistas, hay que escuchar a la pregunta y a la respuesta completa porque sino hay unos titulares que desorientan a la gente y crean situaciones y percepciones que son muy erróneas como ha pasado casi todo el año aquí”, agregó al respecto