El PSG estrenó el título liguero con un empate ante Estrasburgo pese al doblete de Mbappé

Sin embargo, sus compañeros no estuvieron tan inspirados y el PSG no pudo estrenar su título con una victoria.

Pese a un doblete de Kylian Mbappé, el París Saint-Germain, que el pasado fin de semana se aseguró matemáticamente el título de campeón en la Ligue 1 francesa, no pasó del empate 3-3 contra el Racing de Estrasburgo, este viernes en el inicio de la 35ª jornada.

- Máximo goleador -

“Kylian no me sorprende. Es una pena que no hubiéramos matado el partido con el 3-1 y tuvimos ocasiones con 3-2. Espero que él (Mbappé) pueda ser el máximo goleador del campeonato. Kylian nos ha ayudado mucho para lograr el título”, añadió.

El equipo de París no ha ganado este curso en el terreno de juego de ningún equipo de los ocho primeros de la Ligue 1.

El empate permite al Estrasburgo, que está en plena carrera por los puestos europeos, arrebatar provisionalmente el quinto puesto al Niza, que juega el domingo ante el Burdeos.