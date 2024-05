¿Practicaron penales? Tota Medina responde y lanza reto a Marathón

¿En qué cosas puntualizó previo a la gran final?

El trabajo que venimos haciendo normalmente, tenemos un tiempo prudencial de 90 minutos, tenemos que trabajar de principio a fin contra un gran rival, ahora lo haremos en nuestra casa, frente a nuestra gente, con nuestra idea de juego de poder imponernos y sin duda que llevarnos el partido.

¿Debilidades del Olimpia?

Todos los equipos tenemos falencias y virtudes, trabajaremos sobre ello para conocer las debilidades. Uno se nutre para encontrar el punto del rival y nosotros hacerlo mejor. Ahí tenemos la idea clara, todos tenemos la misma convicción, al que le toque mañana lo hará así.

¿Sin lesiones?

Hasta ahora no, salvo (Kilmar) Peña que sufrió un esguince de tobillo, lo vamos a probar y esperaremos.

¿Es complejo remontar dos goles?

Es un partido de fútbol donde vamos a imponer nuestro juego, tenemos que hacer un equipo que proponga, los goles van a ser consecuencia de lo que podamos hacer. Desde lo grupal a estructura, confiamos en lo que tenemos, este grupo de jugadores nos han dado alegrías en nuestra casa, esperamos esa fiesta, lo principal será ganar.

¿Qué tipo de fútbol puede esperar la gente de Marathón?

El mismo que se ha mostrado, siendo un equipo protagonista que va al ataque, tendremos que saber manejar eso porque las finales son diferentes.

¿El clima?

Va a estar igual para los dos, no deja de ser una situación que se tiene que resolver para cada uno. Nosotros no hemos practicado a esa hora, lo hacemos por la mañana donde el clima es diferente y lo afrontamos igual. El problema es que no tenemos luz y lo hacemos a la hora que está estipulado. No tengo reparo en eso, así será.

¿Han practicado penales?

Esperamos y confiamos resolverlo en los 90 o 120 minutos, que sea antes. Estamos bien y esperamos ese partido que hemos planeado.

¿Factor de la localía?

Es donde nos hemos sentido más cómodos, jugando en nuestra casa, donde hemos conseguido la mayor cantidad de puntos y goles, hay que revalidarlo, hay que hacer un partido correcto ante nuestra gente y los muchachos lo han hecho muy bien.