Troglio responde sobre candidatura para dirigir a Honduras: ¿lo han llamado?

Yo cada vez que arranco pretemporada si tengo un mes o 15 días libres lo arranco igual, para mí el fútbol es mi vida, respiro fútbol, como fútbol y mi familia sabe que esta es mi vida. Pero es la primera vez en casi todo un año que tengo un mes, muchísimo. Pude estar en Argentina, pude hacer un viaje de visitar a amigos que he dejado en mi carrera como jugador en Italia. Y he tenido la bendición de compartir con mis hijos y esposa.

Con la expectativa de siempre y con la obligación de ganar los tres torneos que vamos a jugar en el año y tratar de hacer una buena Champions. Es decir, las mismas obligaciones del año pasado. A los jugadores los vi como siempre, tenemos la misma idea de repetir, no salirnos de nuestro libreto. Los chicos de la Selección no los pude ver porque le dimos libre hasta el lunes antes de irnos a Estados Unidos, pero los he visto a nivel de Copa Oro, sobre todo el último partido que han jugado casi todos los chicos y esperando sin ninguna incorporación que era lo que hablamos con la Comisión Directiva, salvo el caso de Michaell Chirinos a la espera, tenemos un plantel par afrontar lo que viene.

¿Cuál es su opinión sobre su presunto nombre para dirigir a la Selección Nacional?

Yo quiero ser claro, algunos me han llamado, otros te dan ya como técnico de la Selección y otros dan a 20 técnicos distintos. Yo sinceramente nunca he tenido una conexión, nadie me ha llamado y mirá que tengo gente en el club que trabaja en la federación. El otro día me preguntaron en Argentina si me gustaría dirigir a una selección. Hoy lo veo dirigir a una selección, pero no solo habló de la Selección de Honduras, hablo de Costa Rica, Venezuela, Guatemala.

Pero es antipático porque yo veo a un entrenador trabajando y si le vence el contrato el 31 de julio, algunos lo dan por fuera, pero todavía no está fuera. Yo tengo un contrato con Olimpia, empiezo la temporada con Olimpia, no sé qué puede pasar mañana. Les juro por mis hijos que nadie en la federación me llamó para decirme si agarraría el equipo. En un momento sí, en el instante de dirigir tres partidos, pero ¿tres partidos? ¿Qué trabajo puedo hacer en tres partidos? Si vos nos dirigiste una eliminatoria o un Mundial, no estás capacitado. Scaloni mató a todos con ese tema. El fútbol no es tan complicado. Yo tengo un arreglo con Olimpia. Y es lógico que a uno le causa placer estar en una lista.