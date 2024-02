Olimpia vs Olancho FC: Lo que hizo Troglio en vestuarios tras la expulsión

Horas después de esa acción, en las redes sociales aparecieron comentarios sobre todo lo que envolvió la expulsión del argentino, como un comentario del periodista de Grupo OPSA, Gustavo Roca, sobre la no comparecencia de alguien del cuerpo técnico en conferencia de prensa.

"Ahora bien, por parte del Olimpia es un mal mensaje no dar conferencia de prensa. ¿Eso la Comisión de Disciplina o la Liga Nacional no lo puede multar también? Debería ser OBLIGATORIO independientemente del resultado una conferencia posterior al partido. Qué cosas...", escribió el comunicador.

Troglio no aguantó y replicó a los tuits de Roca. "Me extraña Gustavo que no sepas que el técnico expulsado no puede ir a conferencia. Sin embargo, los jugadores dieron todos la cara. Gracias", respondió Troglio. "Saludos profe, si lo sé, pero no fue nadie, es ahí lo que digo... ¿El profe Reggi no podía ir?", le escribió Roca.

"El técnico soy yo no Reggi. Él irá en los próximos partidos. Y en las preguntas a los jugadores solo le preguntaban por el árbitro sabiendo que no podemos opinar al respecto. Si ustedes preguntaran de fútbol sería más fácil ir. Gracias", zanjó el tema el entrenador.

Ahora bien, el mismo técnico en el vaivén de mensajes aclaró que se disculpó con los árbitros que estuvieron en el Olimpia-Olancho. "A los árbitros les fui a pedir disculpas. A los jugadores no hace falta, me conocen y me quieren hace 5 años", dijo el estratega.

Por otra parte, José Valladares no insertó en el acta arbitral nada que vaya a perjudicar al entrenador argentino, ya que solamente puso que "fue expulsado por abandonar el área técnica de forma deliberada".