Troglio reacciona al récord de Olimpia y envía dardo a críticos de Bengtson

"Fue un partido durisímo donde tuvimos 20 minutos iniciales con errores. Si bien generamos situaciones, permitimos que ellos nos generaron tres situaciones claras a gol, inclusive el gol, incluyendo un penal. Gracias a Dios tenemos un muy buen arquero que nos dejó vivos y a partir de los 30 minutos hasta el final hicimos un partido excelente. El fútbol es de situaciones, ellos tuvieron y no la aprovecharon, nosotros sí", reaccionó el técnico argentino en conferencia de prensa tras el partido.

Con este contundente triunfo, Olimpia llegó a 45 puntos y superó los 44 que logró en el Apertura 2019, que era la marca absoluta en la Liga Nacional. La base de este equipo formó parte de aquella histórica plantilla.

"Estoy contento que este grupo haya batido su propia marca, que sigo diciendo, como les dije en la charla hoy a los jugadores, parece ser fácil y que Olimpia jugaba en los otros torneos en otra liga. No lo es y este partido tampoco fue fácil", dijo Troglio referente al récord.

¿Esta goleada ante Marathón demuestra que esta es la diferencia con el resto de clubes en la Liga Nacional?

No, ibámos perdiendo y hubo un penal a favor de Marathón. El fútbol es de situaciones, es claro que nosotros hacemos un buen fútbol, generamos situaciones de gol y las concretamos, pero no creo que haya una diferencia tan grande, Olimpia es un equipo serio, que cuida los detalles y tiene buenos jugadores, por lo que las cosas se facilitan un poco más.. De hecho, los últimos 4-5 partidos iniciamos perdiendo. Lo bueno es que tenemos jugadores de jerarquía y que conocen a la perfección lo que hacen. Hoy no era partido más, es un partido para hacer historia y había que hacerla, pero lo más importante es ser campeón.