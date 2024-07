Troglio reacciona: debut de Olimpia y, ¿por qué Colombini fue titular?

Sensaciones

Contento con la producción del equipo, hicimos un gran partido, en líneas generales tengo que felicitarlos a todos, creo que hicimos muy bien las cosas.

Colombini titular

Lo vi bien, hizo sus primeros 70 minutos, juega muy bien de espaldas, no le han llegado muchas pelotas para definirir.

¿Por qué se decidió por Colombini?

Es un 9 distinto, toca bien a los costados, de a poquito se irá poniendo mucho mejor. Era un partido para que empiece a ver cómo es el fútbol hondureño, que empiece a sentirlo, creo que lo hizo bien, es un 9 que se asocia con los volantes.

Calificación para su equipo

Calificación más que buena, empezar ganando es importante y más contra este rival, que llegó a semifinales en los dos últimos campeonatos, me parece que le ganamos a un gran rival, este es un equipo que va a estar otra vez en la pelea.

Olimpia, el rival a vencer

Puede ser, yo pienso que los otros equipos tienen que hacer más puntos que nosotros y eliminarnos en una instancia decisiva, nosotros pensamos en seguir ganando.

Se viene el CAI por la Copa Centroamericana

Hay una buena distancia de tiempo (para prepararse), no me preocupo tanto. Ahora lo más importante es descansar bien, mañana vamos a entranar y a pensar en Independiente, vamos armar un equipo competitivo.

Deseo de cumpleaños

Me gustaría no que llegaran más los 28 de julio porque no quiero seguir cumpliendo más años (risas), pero mi sueño es intentar ganar las dos torneos (Liga Nacional y Copa Centroamericana). También me gustaría ver más tiempo a mi esposa e hijos. Tener un guiño de mi viejo desde el cielo saludándome, con eso me alcanza.