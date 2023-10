¿Qué opina? La reacción de Troglio al penal no sancionado a Olimpia

El tema del invicto ya se lo he aclarado a los jugadores que nuestro objetivo número 1 es salir campeón, que no nos salgamos de ese objetivo. El tema del invicto es algo decorativo, que sirve, pero para lograr eso hay que jugar cada partido como una final. El objetivo es ser campeones y sería muy soberbio con 12 fechas, la semifinal y la final es muy largo. Es importante seguir sumando para las instancias finales.

¿Se esperaba este equipo del Real España sin un delantero nominal y qué fue lo más complicado?

No me imaginé que iban a jugar así, pensaba más con un doble nueve de altura. Pensaba más en un partido en el segundo tiempo con un doble nueve de altura, teniendo en cuenta que nosotros teníamos menos gente de altura. Me imaginé que Tatum, Montes, Devron y un nueve apostaban a una pelota parada y me imaginaba que no nos iban a dar tantos espacios. De hecho, en el partido tenían mucha gente atrás defendiendo, pero nosotros no nos volvimos locos.

Creo que hicimos muy bien las cosas, fue injusto, incluso pudimos ganarlo desde el primer tiempo con el penal que no pase por alto, porque cuando se lo señalan a favor de Olimpia hablan toda la semana, ahora que se gana capaz no se habla. También hay errores en contra de Olimpia, porque si este partido termina 0-0 nosotros éramos los perjudicados y esa acción era gol, roja y era penal.