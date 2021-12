Troglio sobre ganar el tetra: “Lo podría emparentar con haber jugado una final de Copa del Mundo”

“Hoy trabajamos dos o tres eventualidades que pueden pasar en el partido para estar preparados, tenemos en cuenta cualquiera de las circunstancias de acuerdo a las características de los jugadores de Real España, después, con lo otro, para mí es un campeonato más que me puede meter a la historia que no es poca cosa y es orgullo para uno. Si se da no solo será la felicidad de la copa sino de pertenecer al equipo más grande de Centroamérica, que para mí es algo muy importante”.

“Veo bien a los jugadores, están tranquilos. Obvio que la presión va por dentro, la ansiedad también, pero los miro cómodos, confiados y ubicados en el lugar que deben estar. Nunca el plantel creyó que ganando 2-0 ya determinaba todo, al contrario, creemos que es una llave totalmente abierta y así como ganamos nosotros, pueden ganar ellos allá porque estamos jugando los dos equipos más parejos en este momento. A mí lo único que me importa es poder ganar el campeonato, claro que es lindo quedar en la historia del club pero lo único importante es el título, la historia la dejo cuando no esté más yo en el mundo. Lo que me importa es darle alegría a los aficionados y jugadores y poderme ir a Argentina a disfrutar con mi familia que es lo único que me hace feliz: poder ser campeón”.

¿Qué diferente es esta final en el tema futbolístico en relación a otras que ha jugado?

“Los días posteriores tras ganar y la preparación previa a un partido después de un triunfo es más tranquila en lo mental que si vas perdiendo. Los tres o cuatro días previos no es una preparación mental, pero ya cuando el juego arranca se dan emociones y el equipo ha jugado muy bien”.

¿Veremos al mismo Olimpia con el mismo estilo de juego?

“A ver, dicen que es el mejor partido; mierda, se mira que no han visto otros tres años. Este equipo ha jugado muchos partidos buenos no solo el de la vez pasada, lo que pasa que cuando miras el último te olvidas de los demás. Hay un montón de partidos que hemos jugado bárbaros a nivel internacional, no es solamente decir, qué líricos, qué lindo, no, hemos hecho grandes partidos nacional e internacional que ha sido un trabajo increíble. Si de 100 partidos que he dirigido eligen este como el mejor, tengo que pedir la renuncia e irme a mi casa porque el equipo ha jugado bien tres años, lo que pasa que juega distintas cosas que no es lo mismo; tenemos variantes. Para la estética, el partido de la final de ida fue muy bueno, tuvimos que hacer dos golazos para vulnerar a Buba porque no lo podíamos hacer de otra manera, así que esperemos que mañana “Buba” nos haga más simple las cosas y las que tengamos las podamos concretar”.

¿Qué detalles se cuidan en partidos tan importantes como un definitorio de campeonato y llegar sin triunfalismo tras ganar 2-0 en la ida?

“Para mí eso de que el 2-0 es el peor resultado es una locura, el peor resultado es el 0-2 abajo; 2-0 arriba es un resultado bárbaro. Lógico, que si te dan la vuelta de un 2-0 es malísimo. ¿Ahora, si me preguntas, qué prefiero, si un 2-0 arriba o abajo? Yo prefiero ir ganando 2-0 que ir 0-0 porque si me hacen un gol me quedo afuera. Lo más importante en la previa de una final o lo que me ha tocado y me han enseñado e inculcar, es la humildad y la tranquilidad, no creerse antes nada porque todo sucede cuando se pita el final. Es un partido de fútbol y juegan los estados de ánimo y un montón de cosas y tenemos un gran equipo en frente como Real España con un buen entrenador y no está cerrado. La humildad es lo más importante para una final”.

¿Usted está acostumbrado a muchos logros como jugador y ahora como entrenador, está a las puertas del Tetracampeonato; en qué lugar de su vida pondría este logro con Olimpia si lo consigue?

“Yo lo podría emparentar con haber jugado una final de Copa del Mundo, como pongo también el campeonato con Cerro Porteño de estar cuatro años sin salir campeón donde solo ganaba Olimpia de Paraguay y claramente con los momentos que viví en Gimnasia La Plata llegando a finales y subiéndolo entre la A y la B. Estos logros van emparentados porque son cosas que a lo mejor los jóvenes no se dan cuenta pero los que ya pintamos canas cuando llegan estos momentos lo único que sirve es la historia que dejás para tus hijos y cuando no estén en este mundo y mis hijos ven mi nombre, se sientan realizados. Lo pongo a la par del Mundial del 90, de la Copa Intercontinental que gané con River Plate, por algo solo se ha conseguido uno solo en la historia. No es tan fácil como escucho a otros decir que dicen que son todas figuras. Si fuera fácil porque no salieron tetras, porque no salieron tricampeón otros... no, no es tan fácil, así que hay que tener otra cosa para salir campeón”.

¿En la ida fue una sorpresa poner a Jorge Álvarez de inicio; podrá tener alguna sorpresa en el 11 titular?

“Vamos a jugar con los mismos 11 que jugamos la final, así que vamos a repetir equipo porque a mí Jorge Álvarez no me sorprende. Muchos decían, por qué no lo ponía; Jorge tuvo una lesión de rodilla muy complicada y no estaba para 90 minutos porque tampoco tengo ganas de perderlo por usarlo media hora. Jorge fue titular indiscutido en el primer campeonato, fue figura en la final contra Motagua, la última y no es figura ahora que hizo dos golazos. Siempre queremos ponerlo porque cuando te hablan de volumen de juego no te lo dan los jugadores que son dúctiles con el pie, eso te lo dan los jugadores distintos. Los dos goles son una anécdota, son dos golazos, yo pensé que jugaría pero no que haría eso”.

¿Qué siente al saber que está a las puertas de ser el primer entrenador en conseguir un tetracampeonato?

“No sé si sé de fútbol, si me tengo que da un mérito es que soy un muy buen gestionador de grupo, creo que como fui futbolista, trato de no hacerle a los jugadores que participan y los que no, a lo que no me gustaba que me hicieran a mí. A veces no puedo quedar muy bien con todos pero ha de haber algún jugador que no está contento con mí porque no juega, pero generalmente trato de darle más importancia a todos y al que no juega que es el que más sufre, trato de acercarme a ellos y hacerles alguna broma. No sé si sé de tácticas de fútbol y soy bueno, pero para mí no es poca cosa quedar en la historia de un club. Ojalá que me pueda subir al avión el 24 de diciembre con el título. No le quiero pedir a Dios porque todos le estamos pidiendo, el pobre Dios se va a gastar, pero que todos los que están en el cielo como mi padre me acompañe para poder disfrutar este momento“.

¿A mitad de torneo a usted se le cuestionó mucho y usted dijo que en diciembre las cosas iban a mejorar, qué mensaje le dice a todos esos críticos y a la afición?

“La crítica para mí no está mal, cuando un equipo juega bien y lo hace mal, hay que decirlo porque cada uno es dueño de una idea técnico táctica, pero al que opina no le puede gustar. Pero después tirar un trabajo de tres años porque un campeonato no está brillando y no ganó las vueltas cuando hay un gran equipo detrás, y llegamos a la final, no podemos descartarnos. Las vueltas no son igual que las finales y en las finales podés sacar toda la casta. Si este equipo gana el campeonato las críticas deben ser buenas, pero si no se gana, no puedo reprocharle nada a los jugadores y entiendo que dirijo al Olimpia y si no salgo campeón no sirvo, entonces creo que las críticas deben ser enfocadas cuando termine el campeonato”.

¿Y a los críticos, que mensaje envía?

“Tenemos buenos jugadores, sí, siempre Olimpia ha tenido buenos jugadores y otros no han salido tetracampeones, tricampeones y no ganaron aquí. No es fácil. Escucho a muchos que dicen, si sale este entra Benguché. Si antes salía Romell Quioto y entraba Alberth Elis, salía el otro e ingresaba Choco Lozano y Bryan Moya... y no salía tetracampeón, penta. No es tan fácil, hay que jugar y ojalá que mañana me dé una alegría. Siempre soy muy agradecido con este grupo porque he vivido cosas más lindas que feas”.