Pedro Troglio asegura estar ansioso previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf contra el Municipal de Guatemala y pide a la afición del Olimpia que lleguen a apoyarlos para lograr el boleto a la siguiente ronda.

El equipo merengue recibe el jueves al conjunto chapín en el estadio Nacional Chelato Uclés, el juego de ida quedó 2-2 y esos dos goles de visitan le dan cierta ventaja a los blancos.

¿Cómo se está viviendo la previa?

Con ansiedad, responsabilidad porque es un partido difícil, ya quedó desmontado lo que le pasó a Herediano que había ganado de visitante, perdió y se fue a penales. Lo de Comunicaciones que quedó afuera y estamos con muchas ganas que llegue ese momento, pero con respeto, tenemos una ventaja, pero hay que confirmala en la cancha.

¿Lo del lateral izquierdo cómo está Mango Sanchez y tiene el 11?

Menjívar, Núñez, Montes, García, Sánchez, Mejía, Alvarez, Edwin, Pinto, Benguché y Moya.

¿Las bajas para este jueves?

Las únicas bajas confirmadas son la de Arboleda y Maciel, quien todavía le quedan dos semanas y Arboelda también. Luego están todos a disposición.

¿Sobre el mensaje a las barras?

A la afición solo le pido que vengan a alentarnos, que no entren en problemas que después nos puedan perjudicar a futuro y no volvamos a vivir una Concacaf sin gente. Así que la gente que venga a alentar.

Las declaraciones ahora son distintas y escuché a Jérez que desmintió todo lo que había dicho y el problema no fue para nada con jugadores y cuerpo técnico de Municpal. Eso fue un partido de fútbol de fricción, discusiones y encuentros que pasan en cualquier partido. El problema nuestro fueron las decisiones arbitraje que me parece que fueron muy vistas como el penal, el gol fuera de juego, la expulsión de Jerry, la primera no nos parecía para amarilla, muy apresurada. El problema no fue con la gente del Municipal.

Hoy les abrimos las puertas de nuestro predio para que entrenen como ellos lo hicieron allá. Así que simplemente les pido que vengan y nos alienten que los necesitamos mucho.

¿Habrá manejo emocional en torno a este partido y en qué se ha trabajado?

Nosotros trabajamos en todo eso, pero todavía esa presión que tiene la gente y la asimila el ser humano que es un jugador de fútbol, no es ejemplo de nada, es simplemente un futbolista con experiencia, pero que también siente, triunfa, vibra con todo eso.

Es importante esta llave para llegar a cuartos de final y seguir con este sueño que tenemos.