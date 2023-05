Pedro Troglio deja contundentes palabras tras clasificar a una nueva final

Nada contento por la forma en que se cerró la eliminatoria, el entrenador Pedro Troglio lamentó que sus jugadores estuvieran muy erráticos en la definición de la semifinal ante Marathón (1-1), aun cuando siempre lograron avanzar a la Gran Final.

“Fue una llave muy dura contra un equipo que estaba muy bien, en forma. En el primer tiempo pudimos sacar una diferencia más cómoda, y en el complemento, producto a no concretar, estuvimos al filo de no pasar. Sabía que jugarían a esperarnos, con pelotazos largos a los delanteros, pero tuvimos para liquidar y no concretamos y sufrimos al final, pero es una semifinal, hay que sufrir también. No fue una llave en la que hemos descolgados juego en 180 minutos, pero tuvimos buenos momentos y defendimos mientras que se pudo. Era un partido para liquidarlo y lo terminamos sufriendo inutilmente”, dijo el técnico argentino en primera instancia.

“Me quedo con la humildad de mis jugadores por como han hablado los demás en todos los partidos. Quiero aclarar: cuando un equipo sale líder a 20 puntos del cuarto posicionado es lógico que hay una ventaja deportiva. Nosotros cuando salimos terceros en el tetracampeonato (Apertura 2021), tuvimos que jugar cada tres días también contra Marathón y Vida, con ventaja deportiva para el Vida y pasamos.”, indicó.