Allan Banegas revela pelea con Troglio y arremete: “Él me insultó”

- Entrevista con Allan Banegas -

Pelea con Troglio

“No, para nada, terminó el partido y uno está caliente, él me empezó a insultar y sabiendo que uno está caliente. La verdad yo lo respeto a él, lo admiro mucho, pero tampoco yo me iba a dejar”.

¿Qué le dijo?

“Insultándome, son insultos, pero yo a él lo respeto, si es posible que le pueda a decir de frente otra vez, ahí sí. Si me lo dijo se vino corriendo, con esas cosas no se puede”

¿Hubo agresión?

“No, agredirlo no, pero la verdad no me quedé callado, yo también lo insulté, pero como le digo uno está caliente. Vuelvo y repito: terminó el partido, él llegó y me insultó”.