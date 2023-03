Pedro Troglio habló de su futuro y explicó la pelea ante Marathón

“Fue una discusión, intercambiamos jugador por jugador por la expulsión, no te cobraron el penal que cometió Orellana, no pasa nada. Veo que dicen ‘vergüenza el fútbol hondureño’, se matan ustedes mismos. Era un amistoso, pero ponen árbitros que dirigen burocráticos, eso genera incomodidad. La verdad no fue nada grave”, explicó el DT de los albos al referirse a la pelea que se dio luego que expulsaron a Yustin Arboleda.

El estratega del León valoró los puntos a destacar en la gira por territorio estadounidense.

“Los jugadores que no venían jugando pudieron tener minutos, yo saco cosas positivas. Tocó enfrentar a un equipo que venía descansado, pero los muchachos se lo aguantaron. Les vino bien y eso que jugaron en chancha artificial”, detalló.

Troglio señaló que hubo interés del Independiente de Argentina por ficharle, pero dicha posibilidad se descartó debido a que el club argentino lo quería para que tomara las riendas de forma inmediata.

“Ya aclaré que yo no me voy a ir, no puedo dejar a Olimpia en medio del campeonato. Sí hubo acercamiento, pero era para hora y no puede”, explicó.