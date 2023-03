Tato García se destapa y explica por qué enfureció ante Parrillas One

El entrenador del Independiente de Siguatepeque, Martín “Tato” García, dejó en claro el altercado que sucedió en el empate 0-0 ante Parrillas One por la jornada 7 del Clausura 2023 en la Liga de Ascenso.

Este choque disputado en el Estadio Luis Girón de La Lima culminó con un zafarrancho entre jugadores y cuerpo técnicos de ambos equipos debido al golpe desleal que recetó el parrillero Luis ‘Chimbo’ Contreras al joven Alejandro Raudales.

De acuerdo con el Tato, esta agresión a puño limpio fue lo que desató el caos en la cancha limeña, asegurando a Diario LA PRENSA no tener ningún problema con el arbitraje hondureño, aunque mencionó que fueron “perjudicados” en todo el partido contra Parrillas One.

Tato García reveló que la explosión suya y del cuerpo técnico se debió al desleal golpe hacia su jugador: “La agresión cobarde del Chimbo le destrozó la cara a Raudales, me enoja que un señor de 35 años venga a pegarle a uno de 18 que bien podría ser mi hijo. Nosotros nos vamos encima del cuarto árbitro para preguntarle si vio el golpe y nos contestó que sí, y han hecho ver como si nosotros fuimos a agredir al árbitro y no fue así, no tenemos nada contra los referís”.

Y agregó: “Yo entré a la cancha para decirle en la cara a Chimbo que es un cobarde, pero me detuvieron. ¿Por qué me expulsaron? tal vez porque invadí el campo, pero nosotros no le hicimos nada a los árbitros. Con el cuarto árbitro hasta estuve tomando mate previo al partido. Mi única indignación fue el golpe desleal de este señor a nuestro cipote. ¿Yo agredí a los árbitros? la única agresión que hubo en el partido fue la del Chimbo a Raudales, lo único que hicimos fue defender a nuestro futbolista”.