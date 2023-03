Dani Turcios se confiesa: “Estoy listo, me siento con capacidad”

Julián Martínez es un jugador del que no tuvimos mucho conocimiento de él, llegó directamente al equipo de primera división, pero, cuando lo hemos visto jugar es un futbolista interesante que necesita trabajo como todo joven cuando no hay procesos de aprendizaje en las edades tempranas.

¿Qué significa para Olimpia haber quedado fuera de la la Liga de Campeones de Concacaf 2023?

Es un golpe duro, eso no se puede ocultar, porque Olimpia está acostumbrado a estar siempre en la palestra. Olimpia siempre está acostumbrado a figurar en los mejores clubes a nivel de nuestra región. Yo creo que lo que duele más es por cómo se dieron las cosas después del resultado que se sacó en Honduras. Pero tenemos que ser inteligentes y saber que esto es fútbol, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Los que vemos Champions lo hemos visto en el Real Madrid, no lo vimos una vez, en menos de un mes lo vimos tres o cuatro meses, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero en un equipo como Olimpia en donde se está acostumbrado a ganar, esto ha pegado muy fuerte.

¿Cómo se gana contundentemente en Honduras y se pierde de la forma que se perdió en México?

Es difícil, esto es fútbol, hay que entender que hoy y tan espectacularmente como el 4-1 de San Pedro Sula. Pero en México no fue la tarde de los muchachos, eso hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que estabas enfrentando a un equipo mexicano y los equipos mexicanos, independientemente de cómo van en sus ligas, si son grandes o chicos, están muy por encima de nosotros, tenemos que tenerlo claro, se vendió una ilusión con el resultado acá y por eso es que duele mas el resultado en México.

¿Qué nos falta para competirle de tu a tu a los mexicanos?

Son distancias bastante grandes las que existen entre los clubes mexicanos y los centroamericanos. Si bien Olimpia es uno de los más grandes de Centroamérica, pero el nivel de competencia que te da la Liga Mexicana no es la misma que te da el fútbol hondureño, en eso tenemos que estar claros.

La competencia en Liga Nacional es muy pobre, en eso tenemos que ser autocríticos y saber que con la competencia de partido tras partido los fines de semana en una liga como la nuestra no te va a dar ese plus para competir ante clubes mexicanos donde tienen un roca de equipos con jugadores de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador.

Son jugadores de perfiles muy altos que militan en la Liga Mexicana con las mejores instalaciones a nivel de Latinoamérica que son iguales o mejores que en Europa, quiérase o no, el solo hecho de la infraestructura donde juegan semana a semana te da un plus a lo que va a ser un partido.

Danilo Turcios jugaba en escenarios de México, ¿cómo se preparó para afrontarlos?

Al ser grandes escenarios te dan ese plus, esa ventaja que si sos un jugador con temperamento fuerte, claro de la mente, de lo que pretendes con tus objetivos, el jugar en ese estadio te beneficia porque son canchas espectaculares donde puedes jugar al fútbol si eres bueno. Creo que eso me facilitó mucho por esas ganas de triunfar que tenía, quería comerme el mundo con esa edad que tenía a los 23 años. Es parte de lo que está faltando en el fútbol hondureño que estoy tratando de cambiar en reservas: la mentalidad de ser ganadores hasta en un tenis-fútbol; ellos se dan cuenta que no quiero perder contra ellos. El practicar, entrenar y jugar en grandes escenarios te da ese plus para seguir creciendo.

¿Está listo Danilo Turcios para dirigir en primera división?

Estoy listo, me siento con esa capacidad, con ese aprendizaje. Sin duda, todos los días aprendemos algo, llevo ocho años con el profesor “Cocli” en reservas donde hemos visto crecer una gran cantidad de jóvenes que hoy son el futuro del club en primera división como Jorge Benguché, Carlos Pineda, José García, José Mario Pinto, Edrick Menjívar y Michaell Chirinos. Te puedo decir una gran cantidad que hay en la liga profesional: Elmer Güity, Lesvin Medina que es un gran capitán y nos da una grata sensación verlo en la UPN. El mismo Axel Gómez, Yeison Mejía que ahora está en Estados Unidos.

Entonces, me siento con capacidad, tengo un gran aprendizaje, quiero seguir aprendiendo, estamos esperando que sea en el momento de Dios y no en el momento de nosotros. Hoy está el profesor Troglio y lo bancamos a muerte, trabajamos en la misma institución, porque tenemos una gran relación, es un gran ser humano, gran entrenador y lo vamos a bancar hasta el último día que esté aquí.

¿Qué opina del batacazo del Motagua a Pachuca?

Primero felicitar a Motagua, tengo una gran relación con Ninrod Medina, somos grandes amigos y me alegro muchísimo por él, por el ser humano que es. Y, bueno, como todos los hondureños que somos debemos sentirnos orgullosos de lo que le hicieron al actual campeón mexicano.

¿Cómo ve a Motagua de cara a este partido contra Tigres?

Sin duda esta fase siguiente va a ser complicada, creo que Motagua lo debe tener claro, va a enfrentarse a un equipo muy poderoso, uno de los más poderosos económicamente de Latinoamérica, por encima de muchos clubes argentinos y brasileños en base a la economía, va a ser un duelo importantísimo para ellos para poder seguir formando su propia historia como club, vamos a ver hasta dónde pueden llegar, pero de antemano desearles lo mejor.