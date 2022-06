Pedro Troglio revela el futbolista que puede llegar al Olimpia y se pronuncia Diego Vázquez

Pedro Troglio regresó al Olimpia y espera seguir con el mismo camino que tuvo en su primera experiencia en el balompié catracho, dónde sumó cuatro coronas.

En entrevista con Cinco Deportivo, el timonel de los merengues volvió a dejar claro la urgencia de poder fichar un futbolista que se desempeñe de lateral izquierdo.

“Estamos viendo para conseguir uno o dos. Josman es un jugador y debe aprender el trabajo de las espaldas. Vamos a ver en el ambiente local lo que quede libre, sino afuera”.

Al ser consultado por Carlos “Mango” Sánchez, el estratega argentino no escondió su admiración por exjugador del Motagua.

“Es un jugador que ha tenido pasado en el Motagua y no ha rendido, pero el Mango te da la pelota parada y eso nos ha costado”, puntualizó.

SOBRE LA SALIDA DE PATÓN MEJÍA

Pedro Troglio podría sufrir la baja en su plantel tras la oportunidad que tiene German “Patón” Mejía, quien podría salir al balompié de Grecia.

“Me gustaría que se quede, pero no le corto la carrera a nadie. De parte mía no hay problemas, pero hay que esperar lo que dicen los directivos”.

MALAS EXPERIENCIAS CON LOS EXTRANJEROS

El timonel de los merengues reconoció que no le ha ido bien con el fichaje de jugadores extranjeros y es por eso que ahora ha revelado que: “No quiero saber nada de los extranjeros, si quieren que me los traiga el club”.

Troglio destacó que no siente urgencia por contratar más jugadores, pero esto podría cambiar siempre que. “Yo estoy conforme con lo que tengo, salvo que venga el club y me digan que tengan a alguien”, señaló.

Además, destacó que les dará continuidad a nuevos jóvenes: “Me gustaría darle más un lugar a Maldonado, potenciar a Edwin Pinto, hay Drimitri que es muy bueno, Rodríguez, un chico que es interesante”.

ESTADIO QUE DESEA JUGAR ESTE TORNEO

“Me gusta ir a San Pedro por los estadios y nos ha ido bien y ante los clubes sería en Danlí o Comayagua”

FELICTA A DIEGO POR SU TRABAJO EN LA H

“Diego hizo algo que se la jugó al aceptar dirigir tres partidos, sacó los resultados y ahora se ganó este lugar. Me parece bárbaro. Si no le hubiera ganado a Canadá, no tendría esta oportunidad”.

“Si no hubieran estado en el Olimpia y me dieran este proyecto de ahora a la Copa Oro, no es de 10 días, pero tres partidos no. Felicito a Diego porque se la jugó y le salió bárbaro. Ahora tiene 14 meses que te podés ganar cuatro años más”.