Pedro Troglio se sincera: Opción de llevar a hondureños a Argentina,¿dirigiría al Motagua?

“Cumplo 60 años en 2025. Me siento un hombre grande, viejo, que es también un poco la decisión de estar un poco con la familiar Cuando vine no tenía canas, y ahora estoy canoso. Mirás una foto del 2019 y no tenía canas, las arrugas, me doy cuenta que me perdí muchas cosas de la familia, cumpleaños, los partidos de los domingos de ellos, pero estoy feliz”.

“No, nooo, ¿cómo voy a pedir aumento? Yo tengo contrato hasta mayo del 2025, más bien estoy dejando dinero porque tengo que pagar un resarcimiento económico para irme. Acá me pagaron siempre, no vine por un tema económico porque se gana menos de lo podría ganar en Argentina o en otros países, económicamente la vida me ha sonreído, yo estoy bien, el tema es estar con mi gente, estar con ellos”.

Cuando conoció a Maradona:

“La primera concentración, no conocía a Diego. Llego al hotel y Maradona llegaba al otro día y me tocó en la habitación de Maradona así que imaginate. Para mi era un ídolo, él debutó con 17 añpos y yo tenía 10 años. Yo decía ‘este no va a saber quién soy’, él entró al hotel y me dice ‘Pedrito’ y cuando me dijo así dije ‘me conoce, menos mal’.

Al día siguiente hicimos un partido y me entendí bien con él, y me invitó a comer a su casa, toqué el timbre de su casa y me preguntaba ‘¿será que este se acuerda que me invitó?’, no sabés la alegría que tenía. Comí en su casa”.

Sus cábalas:

“Usaré el mismo calzoncillo que uso siempre que jugamos. Lo usaré jueves y domingo ante Motagua, llevan seis años ya, están arruinados ya, los costuré dos veces. Cuando juego, llego a la casa, todo lo lavo y lo vuelvo a doblar y queda ahí. Uso las mismas medias, eran negras y casi están blancas ya. La camiseta siempre es roja, la he cambiado ya, pero roja, el calzoncillo lleva varios años. No gano por el calzoncillo, es como una compañía”.

“Increíblemente, una vez me estoy cambiando en el hotel antes de ir al partido, y veo que no está el calzoncillo. Se me había caído cuando estaba metiendo todo a la maleta, después lo encontré en el edificio y tuve que ir al partido con el calzoncillo que tenía. Perdimos 0-1 contra Potros de Olancho, la última vez que perdimos acá, qué locura. Pero con ese calzoncillo quedé eliminado de Concacaf también...”