¿A qué quiso jugar? Las palabras de Troglio tras ridículo en México

Pedro Troglio dio la cara y no ocultó su dolor tras la eliminación del Olimpia de la Liga de Campeones de Concacaf tras caer 4-0 frente al Atlas en el estadio Jalisco de Guadalajara, México.

“Sabía que el verdadero Atlas es éste. Sabía que no puedes equivocar todos los pases porque este equipo no perdona. Nosotros aprovechamos el otro día y ellos hoy”, explicó tras la eliminación de su cuadro de la Liga de Campeones al perder ante el Atlas por 5-4 la serie de los octavos de final.

LA RUEDA DE PRENSA DE PEDRO TROGLIO

Pesadilla

“Creo que tuvimos una noche muy mala donde no pudimos ni dar dos pases seguidos y lamentablemente contra un equipo como Atlas que juega bárbaro, y en su cancha, si vos no tenes la pelota y no podes aprovechar los espacios que tenías era imposible, erramos pases increíbles.

No esperaban el 4-0

“Fue una noche para olvidar, malísima, ahora hay que poner el pecho, aguantar la que venga y seguir adelante, esto es así, lamentablemente no esperábamos que pasara pero pasó.”

“Yo pienso que las eliminaciones son todas malas, no hay una peor o mejor, en el fútbol lo único que sirve es ganar. Éramos los mejores hace unos días y ahora seremos los peores por un tiempo y eso hay que aguantarlo y está más que claro”.