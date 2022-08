Al mandatario se le consultó si el Ciclón iba a traer más jugadores para el torneo Apertura 2022 y fue contundente: “ mientras el mercado esté abierto no significa que no podemos traer otro jugador”.

LO QUE DIJO EL PRESIDENTE AZUL

¿Qué le pareció el debut del equipo en el Apertura?

“Bien, el equipo tuvo muchas llegadas, un partido de marca recia por parte del Honduras Progreso, pero se logró abrir el marcador gracias a que Moreira metió es gol de cabeza”.

¿A parte del título que se le ha pedido a “La Tota” Medina?

“El número uno es salir a ganar partidos dentro y fuera de Tegucigalpa y la idea es buscar el Bicampeonato. El equipo se reforzó y viene otro más esta semana. Mañana daremos a conocer su nombre”.

¿Es un argentino, es delantero?

“Ya está cerrado, solo falta una última firma de parte del equipo que es dueño de su ficha porque viene de préstamo. Este futbolista viene a reforzar la parte ofensiva del equipo y vamos a esperar el día de mañana para anunciarlo”.

¿Con esto Motagua cierra el mercado? .

“Pues deberíamos de cerrarlo, pero mientras el mercado esté abierto no significa que no podemos traer otro jugador, no necesariamente del extranjero, también del medio local”.

Diario LA PRENSA conoció que el jugador que llegará al Ciclón es Mauro Ortiz, futbolista argentino de 27 años que se desempeñaba como extremo en el Patronado de la primera división.

CONOCIENDO AL NUEVO FICHAJE...

Ortiz se formó en el Atlético Lanús, pero luego de marchó al Barazategui (equipo de cuarta división) donde consiguió debutar en el primer equipo en 2014.

Para el 2015 jugó la Primera B Metropolitana con el Deportivo Riestra donde se destacó después fue figura en el ascenso del club. Ese año jugó 62 partidos y anotó 17 goles.