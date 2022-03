Pablo Lavallén lamenta la situación de Platense, “pero Olimpia no regala puntos”

El argentino lamenta la situación que atraviesa el Tiburón, que con esta derrota sigue hundiéndose rumbo al descenso, pero que no por ello el club regalará puntos.

También comentó sobre la situación de sus jugadores lesionados, entre ellos, Jerry Bengtson, que aún no tiene fecha de regreso tras su operación de un lipoma.

Análisis de la goleada 0-3 en Puerto Cortés

“Los partidos se desarrollan y se van creando situaciones. Fue un juego abierto, sabemos que al profesor Ramón Maradiaga le gusta éste estilo de fútbol, muy vertical, y nosotros teníamos que ganar el partido. Tuvimos, así como ellos, situaciones en el primer tiempo. Entramos en un ida y vuelta que no era lo que queríamos, pretendíamos manejar más la pelota y que ellos se desesperaran. El rumbo pudo cambiar tras el penal que tapó Edrick Menjívar, de haber sido gol se hubiera vuelto difícil. A los dos minutos conseguimos un penal y ellos se fueron masivamente al ataque donde encontramos los espacios. Es mérito de los jugadores que a poco interpretan lo que queremos y lo realizan en la cancha. Hay cosas por corregir, no siempre que se golea está todo bien, hay cosas por mejorar y seguir mejorando”.

Canteranos titulares

“Estar en un club grande como Olimpia debes saber que, el jugador 1 como el 30, está capacitado para jugar en el equipo, sea futbolista que venga de otro lado o de las fuerzas básicas. Este equipo dejó de competir el 23 de diciembre y en menos de un mes inició actividad, con dos semanas de vacaciones, dejando un tiempo de pretemporada de 14 días que es un plazo inexistente, ninguna pretemporada se puede hacer en ese lapso de tiempo, tenemos que recurrir a esta situación, de cuando tenemos triple jornada,hacer una rotación bastante grande porque los jugadores no tienen la preparación que tendría que tener en un ámbito normal de pretemporada de 4-5 semanas antes de iniciar un torneo. Olimpia no lo pudo hacer, Real España tampoco y lo pagó caro en las primeras jornadas, ahora fue que agarró impulso. Por eso le damos lugar a todos, a mi también sirve para verlos individualmente. Confío en cada uno de los jugadores que pongo, que son el recambio ideal para que todos ganen minutos y traten de optimizar esos minutos parejos para que no se lesionen; hoy, a pesar de cambiar, Josman Figueroa y Diego Reyes salieron con molestias musculares, son problemas basados en la falta de una preparación ideal”.

Pésame por Platense

“Nosotros competimos y sabemos que cada partido que vamos a enfrentar con cualquier rival de la liga, es una motivación extra para ellos, porque somos el campeón y es parte de la competencia Lamentamos la situación del Platense, más viendo como juega el equipo, pero no está en nuestra agenda regalar puntos. Venimos a un estadio difícil contra un jugador que le gusta jugar bien al fútbol y que de local juegan mejor; preveiamos un partido así, parejo hasta que se abrió por el gol”.