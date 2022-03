¿Cuándo tendrá a Bryan Moya? Pablo Lavallén se pronuncia tras suspensión del jugador del Olimpia

El hondureño debe pagarle al Zulia una compensación de 120 mil dólares, unos tres millones de lempiras; de no cumplir en los siguientes 40 días, será suspendido por seis meses.

“La Bestia” fue demandado por el club sudamericano por no cumplir su segundo contrato, el cual es de 12 meses y tiene vigencia hasta diciembre entrante.

¿Cuándo podrá jugar Moya de nuevo? ”Yo creo que no va a pasar de este mes (el problema) para que después de la fecha FIFA tenerlo disponible”, continuó Lavallén, quien comentó que el delantero, autor de cinco goles en seis partidos partidos el Clausura 2022, esta entrenando con el equipo.

“Yo he hablado con Bryan, me cuenta que había dejado de cobrar dos meses en Angola previendo esta situación. Aparentemente, se le reconoció ese dinero que seguramente irá a la gente de Zulia y quedará algún saldo; eso lo manejarán los abogados del jugador con el Zulia, Olimpia tratará de ayudarlo para tenerlo lo más rápido posible”, dijo el argentino sobre lo hablado con con futbolista.

Y agregó: “Muchas veces cuando pasan este tipo de situaciones legales uno no está interiorizado de todos los detalles. Cuando hay contratos y fechas que cumplir y no se cumplen, vienen este tipo de situaciones que son más administrativas que de otra índole. Pensamos que el tema estaba resuelto, pero Zulia hizo la demanda ante FIFA y hay que cumplir con los pagos que el jugador no pudo cumplir por el hecho de que se fue del club y eso tiene una penalización”.