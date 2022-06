Osman Chávez pide la salida de los miembros de la Fenafuth y critica la llegada de Diego Vázquez a la Selección

El ahora diputado en el Congreso Nacional por el Partido Salvador de Honduras (PSH) también opinó sobre el nombramiento de Diego Vázquez en el banquillo de la Bicolor y considera que no fue lo correcto porque no tiene experiencia para ese cargo.

‘El Tierno‘ Chávez asegura que le duele ver como destruyen la imagen de la Selección de Honduras. “Estas personas ven al fútbol como una empresa y lo manejan como una empresa. (Reinaldo) Rueda siempre decía que si tú le das al fútbol, el fútbol te lo devuelve al ciento por uno, es una realidad, pero desde que se maneja así todo lo ven como gastos y gastos, vemos de donde sacar lo que no tenemos, entonces estas son las consecuencias”.

“Me molesta, me afecta, me entristece ver como se ha destruido el esfuerzo, la garra catracha, como nos imponíamos en casa, esa Selección que daba miedo, que preocupaba sea en el ámbito local e internacional, en el área de Concacaf, todo eso se ha perdido y ahora nos ven como un chiste y más allá de ver la forma para mejorar, vemos que vamos de mal en peor”.

ATIZA CONTRA DIEGO VÁZQUEZ

Sin que le preguntaran, Osman Chávez tocó el tema de la llegada de Diego Vázquez y mostró su descontento por esa decisión que tomó la Fenafuth.

“No estoy en contra de ‘La Barbie‘, pero obviamente que el proceso había que esperarlo, tenían que haberle dado una selección menor para irlo probando. ¿Cómo van a darle una Selección tan importante a una persona que no ha tenido esa experiencia? Flavio Ortega decía: ´no es lo mismo ser técnico que ser maestro´. Son aspectos donde hay que entender eso, ser técnico es diferente, pero ser maestro son otras cosas, maestro es el que te lee el fútbol, el que sabe como contrarrestar un 4-4-2, todos esos detalles. Aquí hacemos un relajo, no respetamos los procesos que deberían darle a la Selección, una persona que obviamente ha hecho un trabajo, pero no lo amerita porque solo en Motagua ha entrenado, no le han dado un equipo menor o una selección Sub-20, Sub-23, vamos de mal en peor y la gente que está arriba, bien, gracias, que den un paso al costado”.

“Son tantas cosas, no hay inversión en el fútbol menor, mientras Panamá y Costa Rica están jugando un torneo en Europa en estos momentos, nosotros ni eso estamos haciendo, un pesar, una lástima que esta gente siga haciendo lo que quieren hacer y con su monopolio que no dejan entrar a otras personas, no hay una elección justa, todo tienen que ser conforme a lo que ellos quieren, y si eso no cambia Honduras va de fracaso en fracaso porque no se ve por donde. Vemos a los países caribeños el fútbol que están produciendo, que están implementando, hasta en eso nos están superando, es triste”.