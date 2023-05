Se alejó del vicio para encontrar el éxito con el Olancho FC

”Sabemos que llevamos todo a nuestro favor, pero no hay que confiarse, sabemos que Real España ya ha remontado resultados, vamos a hacer nuestro trabajo para poder estar en la final”, expresó Almendárez .

Almendárez es uno de los jugadores que viene desde segunda división y sabe lo duro que ha sido el camino hasta llegar donde están actualmente.

”Sabemos que no ha sido nada fácil, venimos desde segunda división, pues aquí estamos primeramente dándole gracias a Dios y sabemos que no es nada fácil mantenerse en primera división, pero gracias a Dios tenemos un buen grupo, buena familia y ahí estamos tanto dando la pelea”, aseguró.

Por otra parte, Almendárez ha confesado que se ha alejado del mal camino para alcanzar el nivel que está mostrando. Dios ha sido parte fundamental en su vida.

“Me he apartado de varias cosas y le hemos dado la oportunidad a Dios. Me he apartado del vicio, del desvelo, de todo, y hemos puesto la gracia de Dios en primer lugar y eso nos ha dado el éxito”, reveló el lateral derecho de los Potros.