El periodista deportivo Orlando Ponce Morazán sorprendió en las últimas horas tras realizar una confesión sobre el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos desde el pasado 21 de abril.

Mediante su programa “Extra Liga”, Orlando Ponce señaló que fue un error haber aceptado en su momento ser el director de la Secretaría de Cultura Artes y Deportes (SCAD).

“Yo quedé muy contrariado y resentido con Juan Orlando Hernández y su familia. Yo fui utilizado en el 2012 y 2013 porque me robaron una diputación para dársela a alguien que les convenía que lo tuvieran en el Congreso, me dieron una mi... de institución para ir a trabajar”, comenzó contando de forma contundente el periodista hondureño.

Y siguió atacando: “Hasta que ya estaba me di cuenta. Hay instituciones A, B y C, pero fue una institución miserable y por un reportaje que hizo un delincuente de Jacaleapa yo me fui del Gobierno”.

Orlando Ponce Morazán indicó que muchos miembros del Partido Nacional le han pedido que vuelve a integrarse pero ha descartado por ahora dicha petición.

“El señor (Juan Orlando Hernández) me utilizó al igual que su hermana. Me escriben algunos nacionalistas, pero no puedo tener agradecimiento por alguien que te pega una patada en el trasero. Puedo agradecerle a una personal leal y que está conmigo”, puntualizó.

Y siguió contando: “No me interesa en lo absoluto formar parte del Partido Nacional en las condiciones que está”.